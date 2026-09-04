Iran cảnh báo về kho dự trữ dầu của Mỹ, EU gia tăng sức ép với Tehran

Theo WANA, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 3/9 đã gửi một thông điệp tới Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, nhằm cảnh báo về chính sách kinh tế của Washington.

"Tôi khuyên ông Bessent nên theo dõi sát giá dầu thô kỳ hạn, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và mức dự trữ dầu chiến lược. Hãy làm mọi cách để can thiệp vào giá dầu kỳ hạn, bởi toàn bộ công việc của ông ấy phụ thuộc vào điều đó. Việc tiếp tục rút một lượng lớn dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược có thể tạo ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng và năng lực lưu trữ của Mỹ", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Bình luận về việc giá dầu kỳ hạn của Oman và UAE tăng, ông Ghalibaf cho rằng thị trường năng lượng vẫn rất nhạy cảm với điều kiện nguồn cung và các tuyến vận chuyển dầu, đặc biệt là tại Vịnh Ba Tư và những nỗ lực của Mỹ nhằm tác động đến kỳ vọng của thị trường cho đến nay vẫn chưa thể đảo ngược được xu hướng chung.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

"Các chỉ số kinh tế và thị trường toàn cầu đang cho thấy một bức tranh khác với những phát ngôn chính trị. Mỹ đang phải chịu sức ép từ chính sách kinh tế của họ", ông Ghalibaf nói.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Bessent ngày 3/9 tuyên bố rằng Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia chiến dịch gây sức ép kinh tế nhắm vào Iran.

"Chúng tôi đánh giá cao lập trường của EU. Mỹ sẽ kiên định cùng các đồng minh để bảo đảm Iran không thể sử dụng hệ thống tài chính toàn cầu để phục vụ tham vọng hạt nhân, các chương trình vũ khí và tài trợ cho các lực lượng thân Tehran. Thế giới đang gửi thông điệp rõ ràng tới Iran: Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cắt đứt mọi nguồn sống tài chính còn lại", ông Bessent cho hay.

Vào cuối tháng 7, EU cho biết trong một tuyên bố rằng khối này sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ cùng các đối tác khác trong "Nhóm các nước công nghiệp phát triển" (G7) và các đối tác quốc tế nhằm duy trì sức ép đối với Iran, đồng thời góp phần giảm leo thang và bảo đảm ổn định khu vực.

Theo truyền thông địa phương, đồng rial của Iran đã rơi vào tình trạng lao dốc không phanh kể từ ngày 28/2 và đà mất giá càng tăng tốc khi Mỹ siết chặt chiến dịch gây sức ép kinh tế.