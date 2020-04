Tín hiệu tích cực lần đầu tiên xuất hiện ở tâm dịch New York

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 14:17 PM (GMT+7)

Tổng số người nhập viện ở bang New York - tâm dịch ở Mỹ - đã giảm xuống lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này. Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo, hôm 14/3 nhận định đây là một dấu hiệu nữa cho thấy bang này đang ở đỉnh dịch.

Reuters hôm 14/3 dẫn lời ông Cuomo cho biết, bang New York có tổng số 18.697 người nhập viện tính tới ngày 13/4, thấp hơn con số 18.825 ghi nhận một ngày trước. Cùng ngày, số ca nhiễm Covid-19 mới phải nhập viện là 1.649, giảm hơn 300 ca so với 24 giờ trước.

"Chúng tôi nghĩ tình hình dịch Covid-19 ở New York đang có dấu hiệu chậm lại. Các con số cho thấy rằng chúng tôi đang kiểm soát được dịch bệnh thay vì ngược lại", ông Cuomo cho biết nhưng vẫn cảnh báo người dân không nên chủ quan sớm. "Chúng ta có thể mất mọi nỗ lực từ trước đến nay", Thống đốc bang New York nhấn mạnh.

Ông Cuomo còn thông báo bang New York có thêm 778 ca nhiễm Covid-19 tử vong hôm 13/4, tăng so với con số 671 một ngày trước đó. Tính tới hết ngày 13/4, New York có tổng số hơn 10.834 người tử vong vì Covid-19, gần một nửa số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn nước Mỹ.

Tổng số ca nhập viện ở bang New York ghi nhận ngày giảm đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát. Ảnh minh họa: Reuters

Cũng trong ngày 13/4, Thống đốc bang New York cho biết đang hợp tác với các bang "láng giềng" như Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania và Rhode Island để đưa các chiến lược chung nhằm nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Động thái này trái với tuyên bố của ông Trump trước đó cho rằng chỉ Tổng thống Mỹ mới có toàn quyền quyết định cho phép mở cửa lại trường học, doanh nghiệp,...

"Mọi người lo lắng về việc mở cửa trở lại và tôi hiểu điều đó. Nhưng mọi người cần phải trở lại làm việc cũng như bang New Yorrk cần vực dậy kinh tế. Chúng ta không thể duy trì việc đóng cửa trong một thời gian dài. Nhưng nếu không thận trọng, kịch bản tồi tệ nhất sẽ xảy ra và chúng ta lại thấy các con số tăng lên", ông Cuomo nói.

Trong khi đó, các bệnh viện tại thành phố New York, bang New York, Mỹ, đã ngừng tiếp nhận các nhân viên y tế từ khu vực khác tới hỗ trợ vì số ca nhiễm bệnh nhập viện không tăng đột biến trong những ngày gần đây.

Nhu cầu về nhân viên y tế, đặc biệt là y tá, tăng vọt ở nhiều thành phố tại Mỹ như New Orleans... và đặc biệt là New York, từ tháng 3 đến đầu tháng 4.

Ông Cuomo hồi tháng 3 đã kêu gọi các nhân viên y tế từ những vùng khác tới New York để hỗ trợ khi số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng vọt.

Nhưng hiện tại, toàn bang New York chỉ có hơn 18.000 bệnh nhân trong khi có hơn 93.000 nhân viên y tế đăng ký tới hỗ trợ, nên các bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận các nhân viên y tế này.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

