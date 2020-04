Covid-19: Gần 2 triệu ca nhiễm toàn cầu, Mỹ chiếm hơn 1/4

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Tổng số ca tử vong liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) tại Mỹ đã vượt hơn 25.000, tăng gấp đôi trong vòng một tuần trong lúc giới chức nước này tranh cãi việc mở cửa trở lại nền kinh tế đứng đầu thế giới.

Tổng số ca tử vong liên quan Covid-19 tại Mỹ vượt hơn 25.000, tăng gấp đôi trong vòng một tuần. Ảnh: Reuters

Mỹ hiện có tổng ca tử vong do Covid-19 cao hơn bất kỳ nước nào và có tổng ca nhiễm đứng đầu thế giới với hơn 611.000. Dù Mỹ có số trường hợp nhiễm cao hơn nhiều quốc gia khác nhưng tỉ lệ tử vong chỉ hơn 4% thấp hơn những nơi khác, chẳng hạn như Ý và Tây Ban Nha.

Giới chức y tế California cho biết bang này ghi nhận 1.544 ca nhiễm mới trong ngày 14-4, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Tổng số bệnh nhân Covid-19 tại bang California đã lên đến 23.338 người.

Khoảng 11% ca nhiễm tại bang này là nhân viên y tế. Ít nhất 758 ca tử vong vì Covid-19 đã được ghi nhận ở California.

Trong khi đó, riêng TP New York ghi nhận tổng ca tử vong hơn 10.000 hôm 14-4, gồm 3.700 ca được cho là nhiễm Covid-19 nhưng chưa được xét nghiệm. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho rằng ông từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mở cửa trở lại nền kinh tế trước khi tình hình đủ an toàn mà không gây ra nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Xếp sau Mỹ về số ca nhiễm lần lượt là Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Đức.

Tại châu Âu, mặc dù số ca tử vong do Covid-19 ở Tây Ban Nha đã vượt ngưỡng 18.000 người nhưng số ca nhiễm mới trong một ngày giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nước này áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng trước. Tổng số ca nhiễm tại nước này hiện cao thứ hai thế giới với hơn 172.000.

Pháp ghi nhận tổng ca tử vong do Covid-19 vượt mốc 15.000 hôm 14-4 trong khi số ca nhiễm mới tăng nhanh với hơn 6.500 ca trong vòng 24 giờ, nâng tổng số lên hơn 143.000.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 11-5. Ông Macron thừa nhận Pháp đã không chuẩn bị đầy đủ cho đại dịch từ sớm.

Tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu do Covid-19 tính đến nay lần lượt là gần 2 triệu và hơn 126.000.

