Xử lý tài xế dừng ô tô trên cao tốc để đi câu cá

Sáng 11/8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục CSGT cho biết, vừa lập biên bản xử lý một tài xế dừng đỗ xe trái quy định trên cao tốc.

Tài xế đỗ ô tô trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khoảng 17h48 ngày 9/8, tại km35 cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua xã Hải Lăng, Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 43A-543.xx dừng đỗ ở làn đường cạnh cầu Mỹ Chánh.

Làm việc với CSGT, tài xế 43 tuổi (trú phường An Khê, Đà Nẵng) cho biết dừng xe để xuống sông câu cá.

Với hành vi này, nam tài xế sẽ bị xử phạt về hành vi dừng đỗ không đúng nơi quy định trên cao tốc.

Hiện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.