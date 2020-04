Dịch Covid-19 tối 15/4: Mỹ có thể phải giãn cách xã hội đến năm 2022 nếu không tìm ra vaccine

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 20:00 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học cho rằng, Mỹ có thể phải duy trì các biện pháp giãn cách xã hội đến năm 2022 nếu giới khoa học không sớm tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 20:53 15/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc15/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

+ Bang New York- tâm dịch Covid-19 tại Mỹ trong ngày 14/4 số ca nhiễm nặng phải nhập viện là 18.697 ca, giảm 128 ca so với một ngày trước đó. Trước nay, New York vẫn chủ trương để những người nhiễm tự cách ly, nghỉ ngơi ở nhà và chỉ nhập viện khi tình trạng không tốt hơn.

Hiện theo kế hoạch mới nhất do chính quyền Tổng thống Trump soạn thảo, nền kinh tế Mỹ có thể sẽ bắt đầu mở cửa lại từ ngày 1/5. Tuy nhiên, các chuyên gia và chính quyền các bang cho rằng, việc này cần có đánh giá thận trọng và phải được tiến hành một cách từ từ bởi việc nối lại đột ngột có thể khiến dịch bùng phát mạnh trở lại.

Đài CNN dẫn nghiên cứu của ĐH Harvard (Mỹ) cho rằng, Mỹ có thể phải duy trì các biện pháp giãn cách xã hội, như khuyến cáo người dân ở trong nhà, đóng cửa trường học đến năm 2022 nếu giới khoa học không sớm tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, “ngày đáng sợ nhất đời ông” kể từ lúc sinh ra đó là, khi ông phát hiện ra Mỹ có thể không còn đủ máy thở để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

+ Tính đến 19h30 tối 15/4, Việt Nam ghi nhận 267 ca nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp nào tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố thêm 2 bệnh nhân khỏi bệnh đó là, bệnh nhân 45 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ; Bệnh nhân 235 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), nâng tổng số người khỏi bệnh tại Việt Nam lên 171 ca.

+ Ngày 15/4, mặc dù UBND TP.Hà Nội và TP.HCM kiến nghị kéo dài cách ly xã hội đến hết tháng 4/2020 nhưng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với kiến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, 12 tỉnh sẽ kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần, đến ngày 22/4 gồm: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh, Hà Tĩnh. 12 tỉnh này có thể kéo dài hơn nữa nếu như tình trạng lây nhiễm vẫn còn.

Những tỉnh còn lại, Thủ tướng yêu cầu các địa phương này tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

+ Theo thông tin từ UBND huyện Thường Tín (Hà Nội), bệnh nhân tên L.M.H, sinh năm 1984, có địa chỉ tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến dương tính với Covid-19 là bệnh nhân số 266. Từ 8/3 đến 10/3, bệnh nhân đến chăm sóc mẹ đẻ điều trị tại Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai và nhiều lần sử dụng dịch vụ tại căng tin của Bệnh viện Bạch Mai.

+ Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 14, truy tìm người có mặt tại phòng tập gym Lucky Star ở Mê Linh, Hà Nội từ 15 đến 25/3, đặc biệt, khung giờ 6h30-8h và 15h-16h30.

+ Các nhà khoa học thuộc Chương trình sức khỏe toàn cầu Smithsonian đã thu thập mẫu dịch họng và phân của 11 loài dơi khác nhau tại những vùng khác nhau ở Myanmar. Các mẫu này sau đó được phân tích và so sánh với các chủng virus SARS-CoV-2. Kết quả, họ tìm thấy 6 chủng Corona mới.

+ Theo Hiệp hội các bác sĩ da liễu quốc gia Pháp (SNDV), nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 không có triệu chứng liên quan đến hệ hô hấp mà có các triệu chứng về da liễu như: nổi mề đay, da nổi mẩn đỏ và cảm giác tương tự như như tê cóng…

+ Theo SCMP, giáo sư Remi Charrel và các cộng sự tại Đại học Aix-Marseille ở miền nam nước Pháp đã làm thí nghiệm nung nóng SARS-CoV-2 ở nhiệt độ 60 độ C trong 1 giờ đồng hồ. Kết quả cho thấy một số chủng virus gây dịch Covid-19 vẫn có khả năng nhân bản.

Để tiêu diệt hoàn toàn SARS-CoV-2, các nhà khoa học Pháp phải tăng nhiệt độ đến gần mức sôi, theo nghiên cứu công bố trên trang bioRxiv.org.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dich-covid-19-toi-15-4-my-co-the-phai-gian-cach-xa-hoi-den-na...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dich-covid-19-toi-15-4-my-co-the-phai-gian-cach-xa-hoi-den-nam-2022-neu-khong-tim-ra-vaccine-1079434.html