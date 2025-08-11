Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý lộ trình cấm xe máy xăng ở vành đai 1 Hà Nội

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Phát biểu tại phiên họp, đề cập chủ trương liên quan lộ trình chuẩn bị cấm xe máy chạy xăng ở vành đai 1 Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông.

Theo ông, hiện nay, công tác truyền thông về nội dung này chưa rõ nét, trong khi truyền thông trên mạng lại rất nhiều, khiến người dân lo lắng.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, mặc dù đồng tình với chính sách này để hướng tới giảm phát thải, net zero (phát thải ròng bằng không) nhưng cần có các lộ trình từng bước để tiến tới cấm hoàn toàn.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý, cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm, thay thế. "Vấn đề cần quan tâm đến giữa năm 2026, xe máy chạy xăng sẽ không được hoạt động trong khu vực vành đai 1”, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh bày tỏ.

Từ phân tích trên, ông Thanh đề nghị cần có thông tin và giải pháp phù hợp để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước về bảo vệ môi trường, doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân.

“Nhất là người mới mua xe máy chạy xăng nhưng chỉ còn khoảng một năm nữa sẽ không được hoạt động trong vùng vành đai 1. Những vấn đề này cần có sự quan tâm", ông Vũ Hồng Thanh cho hay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Kết luận sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng lưu ý, cần có lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông, nhất là việc cấm xe máy xăng ở vành đai 1 của Hà Nội. Trong đó, giải pháp cần tổng hòa.

Ông Phương nêu, có ý kiến cho rằng vành đai 1 hoặc vành đai 3 Thủ đô Hà Nội vẫn là địa phương nằm trong tổng thể của toàn quốc. Do đó, việc triển khai cần có lộ trình, giải pháp và công tác bảo đảm.