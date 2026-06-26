Ukraine nhận được món quà "khủng", đón "cơn mưa tiền" từ châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc hội đàm tại Brussels ngày 19/12/2024. Nguồn ảnh: Tài khoản X của bà Von der Leyen

Khoản giải ngân này là một phần trong gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine giai đoạn 2026-2027, nhằm hỗ trợ cả nỗ lực chiến tranh và nhu cầu tài chính của nhà nước.

“Hôm nay, chúng tôi đang chuyển đợt đầu tiên của khoản vay này, 3,2 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô”, bà von der Leyen nói, đồng thời cho biết EU và các nước thành viên đã cung cấp khoảng 200 tỷ euro hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện.

Bà cũng xác nhận rằng nguồn tiền từ gói 6 tỷ euro dành cho sản xuất máy bay không người lái sẽ bắt đầu được giải ngân trong vài ngày tới, gọi đây là “sự đoàn kết được thể hiện bằng hành động”.

Theo các quan chức Ukraine, khoản tiền mới đã được chuyển vào ngân sách nhà nước. Thủ tướng Yuliia Svyrydenko cho biết nguồn vốn sẽ giúp tăng cường năng lực phòng thủ và ổn định xã hội, đồng thời nhấn mạnh đây là một phần trong khuôn khổ hỗ trợ rộng hơn của EU, với khả năng tiếp cận tới 45 tỷ euro chỉ riêng trong năm 2026.

Bộ Tài chính Ukraine cho biết, số tiền này sẽ được sử dụng cho các khoản chi ngân sách ưu tiên, duy trì ổn định tài chính vĩ mô và bảo đảm hoạt động liên tục của bộ máy nhà nước trong thời chiến. Bộ trưởng Tài chính Serhii Marchenko gọi đây là một cột mốc quan trọng, giúp duy trì ổn định tài chính và cho phép Ukraine dành thêm nguồn lực trong nước cho quốc phòng.

Theo Bộ này, EU đã cung cấp hơn 70 tỷ euro hỗ trợ ngân sách cho Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Chương trình Khoản vay Hỗ trợ Ukraine, được thông qua hồi đầu năm nay, sẽ được giải ngân dần theo từng đợt và gắn với các cam kết cải cách của Kyiv. Các quan chức EU cho biết một số điều kiện có thể khó thực hiện về mặt chính trị đối với Ukraine, và các vòng hỗ trợ trước đó từng chứng kiến việc chỉ giải ngân một phần do tiến độ cải cách.

Bà von der Leyen cũng nhấn mạnh quy mô hỗ trợ dành cho công cuộc tái thiết và quốc phòng của Ukraine, cho rằng “một Ukraine thịnh vượng trong tương lai đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lồ ngay từ hôm nay”.

Bà cho biết hơn 160 thỏa thuận với tổng trị giá trên 10 tỷ euro dự kiến sẽ được ký kết tại Hội nghị Phục hồi Ukraine, trong khi Ukraine cũng đã cập nhật kế hoạch phục hồi quốc gia để mở khóa thêm các nguồn tài chính từ EU.

Sáng kiến tài trợ cho sản xuất drone là một phần trong xu hướng chuyển hướng hỗ trợ của EU sang tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng bên trong Ukraine, song song với việc tiếp tục hỗ trợ tài chính vĩ mô.

Hội nghị Phục hồi Ukraine tại Gdańsk quy tụ các nhà lãnh đạo EU, các tổ chức quốc tế và đại diện khu vực tư nhân nhằm phối hợp các nỗ lực phục hồi dài hạn và cơ chế tài trợ cho Ukraine.