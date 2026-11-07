Hà Nội sẽ phá dỡ 10 tòa tập thể cũ Trương Định để xây cao ốc 30 tầng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh mục các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn thành phố (đợt 1). Trong danh sách này có khu tập thể Trương Định, thuộc phường Tương Mai.

Khu tập thể gồm 10 tòa nhà cũ mang ký hiệu A, B, C, D, E và H1, H2, H3, H4, H5, cùng một số công trình nhà ở liền kề nằm xen kẽ. Các tòa nhà đều có quy mô 2 tầng, với tổng số khoảng 257 căn hộ, chưa bao gồm các hộ dân sinh sống tại khu nhà liền kề.

Khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) gồm 10 tòa nhà cao 2 tầng, với khoảng 257 căn hộ, thuộc danh mục chung cư phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại. Ảnh: Trọng Tài.

Theo thông tin công bố, khu tập thể Trương Định nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, có tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 14.648m². Trong đó, diện tích đất dành cho cải tạo, xây dựng lại khu tập thể khoảng 13.756m².

Phần diện tích còn lại khoảng 891m² được bố trí để mở các tuyến đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định.

Về ranh giới, phía bắc khu vực giáp khu dân cư hiện hữu thuộc phường Tương Mai và đường tiếp giáp ô quy hoạch trường học A1/TH4. Phía đông giáp ngõ 33 Nguyễn An Ninh, đường Trương Định và khu dân cư hiện có.

Phía tây khu đất giáp ngách 35/35 Nguyễn An Ninh, đường ven sông Sét và khu dân cư lân cận; phía nam tiếp giáp khu dân cư thuộc phường Tương Mai.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khu tập thể Trương Định thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Nhà ở.

Hiện trạng khu vực chủ yếu là các dãy nhà tập thể thấp tầng, cao 2 tầng. Các công trình nhà ở xung quanh có chiều cao phổ biến từ 2-5 tầng. Sau khi cải tạo, xây dựng lại, khu vực này dự kiến được thay thế bằng công trình có quy mô lớn hơn nhiều so với hiện trạng.

Cụ thể, phương án quy hoạch kiến trúc sơ bộ đề xuất xây dựng công trình cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Diện tích xây dựng phần nổi khoảng 3.609m², tổng diện tích sàn dự kiến đạt 121.007m². Đối với phần ngầm, diện tích xây dựng khoảng 9.282m², tổng diện tích sàn khoảng 27.846m².

Mật độ xây dựng dự kiến là 26,24%. Đây là các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc sơ bộ được công bố để phục vụ quá trình nghiên cứu cải tạo, xây dựng lại khu tập thể.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2026-2029. Tổng mức đầu tư sơ bộ được tổng hợp trên cơ sở thông tin do UBND các phường đề xuất, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng.

Trước đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các xã, phường liên quan thực hiện khởi công cải tạo, xây dựng lại 8 dự án chung cư cũ.

Bao gồm: (1) Khu tập thể Giảng Võ – phường Giảng Võ; (2) Khu tập thể Ngọc Khánh – phường Giảng Võ; (3) Khu tập thể Thành Công – phường Giảng Võ; (4) Khu tập thể 3 tầng – phường Hà Đông; (5) Nhà chung cư 23 Hàng Tre, 162 Trần Quang Khải – phường Hoàn Kiếm; (6) Nhà chung cư 15C Trần Khánh Dư – phường Cửa Nam; (7) Khu tập thể Trương Định (nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5); (8) Khu dân cư lân cận – phường Tương Mai; Khu tập thể Thanh Xuân Bắc – phường Thanh Xuân.