Tiêm kích Su-30SM2 Nga luyện đòn đánh sở chỉ huy và chiến hạm NATO

Theo thông báo từ văn phòng báo chí Hạm đội Baltic, hơn 10 máy bay cùng khoảng 100 phi công và nhân viên kỹ thuật thuộc một trung đoàn không quân hỗn hợp của lực lượng không quân hải quân đã tham gia cuộc diễn tập.

Máy bay chiến đấu Su-30SM2 của Hải quân Nga trang bị tên lửa Kh-31. (Nguồn: MW)

Lực lượng tham gia bao gồm các tiêm kích Su-30SM2 hiện đại và các máy bay cường kích Su-24M. Trong kịch bản tập trận, các phi công thực hiện các đòn tấn công giả định nhằm vào nhiều loại mục tiêu khác nhau như đoàn xe quân sự, sở chỉ huy, khu tập kết binh lực, cơ sở công nghiệp quốc phòng và tàu chiến của các nước NATO.

Theo kế hoạch, các tổ lái Su-24M và Su-30SM2 phải tấn công hơn 50 mục tiêu khác nhau bằng tên lửa và bom trong quá trình diễn tập.

Bộ chỉ huy Hạm đội Baltic cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao kỹ năng tác chiến cho phi công, tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị và hoàn thiện các phương án chiến thuật trong một kịch bản chiến đấu thống nhất. Những bài học kinh nghiệm thu được từ cuộc xung đột tại Ukraine cũng được đưa vào nội dung huấn luyện.

Các tiêm kích Su-30SM2 tham gia cuộc diễn tập thuộc Trung đoàn Không quân Tấn công Hải quân Cận vệ số 4, đóng tại căn cứ không quân Chernyakhovsk ở vùng Kaliningrad. Đây là đơn vị đầu tiên của Nga chuyển đổi sang vận hành dòng máy bay này từ đầu năm 2022.

Tháng 2/2025, Su-30SM2 từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên khu vực Baltic với cấu hình vũ khí bất thường. Thay vì mang tên lửa không đối không như thông thường, các máy bay này được trang bị tên lửa chống radar Kh-31 cùng bom chùm RBK-500.

Thông tin này được hé lộ qua các hình ảnh do Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha công bố, sau khi các tiêm kích F-18 của nước này cất cánh từ căn cứ không quân Siauliai ở Litva để đánh chặn máy bay Nga.

Đến đầu tháng 4, các tiêm kích Rafale của Pháp thay thế F-18 Tây Ban Nha trong nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic. Chỉ vài tuần sau đó, Rafale đã nhiều lần tiếp cận và theo dõi các máy bay Nga, trong đó phần lớn là Su-30SM2. Một số nhiệm vụ còn có sự xuất hiện của máy bay trinh sát điện tử Il-20M hộ tống.

Su-30SM2 hiện được xem là phiên bản hiện đại nhất của dòng tiêm kích hai chỗ ngồi Su-30 trong biên chế Nga. Chương trình nâng cấp được triển khai nhằm tiêu chuẩn hóa các hệ thống trên toàn bộ lực lượng tiêm kích, đồng thời giảm chi phí bảo dưỡng, đơn giản hóa công tác hậu cần và nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu.

Nâng cấp quan trọng nhất của Su-30SM2 là việc trang bị động cơ AL-41F-1S, loại động cơ cũng được sử dụng trên tiêm kích Su-35. Đây được xem là động cơ mạnh nhất từng được lắp đặt trên một máy bay chiến đấu thế hệ 4.

So với động cơ AL-31FP trên phiên bản Su-30SM trước đây, AL-41F-1S tạo lực đẩy lớn hơn khoảng 16%, đồng thời có tuổi thọ dài hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và giảm đáng kể yêu cầu bảo trì.

Khả năng tác chiến trên không của Su-30SM2 cũng được tăng cường nhờ việc tích hợp các loại tên lửa mới. Đáng chú ý là tên lửa không đối không R-77M thế hệ mới và tên lửa tầm xa R-37M, giúp cải thiện đáng kể khả năng tiêu diệt mục tiêu ngoài tầm nhìn.

Tháng 11/2025, Hải quân Nga tiếp nhận thêm một lô Su-30SM2 mới. Khi đó, một phi công hải quân Nga nhận định đây là một trong những dòng chiến đấu cơ hiện đại nhất của lực lượng vũ trang nước này và đang đảm nhiệm vai trò bảo vệ không phận dọc toàn bộ biên giới quốc gia.

Su-30SM hiện thừa hưởng nhiều công nghệ từng được phát triển cho các chương trình tiêm kích Liên Xô bị hủy bỏ sau khi Liên Xô tan rã. Máy bay được phát triển dựa trên thiết kế Su-27PU và tích hợp nhiều công nghệ từ các dự án Su-27M và Su-37, bao gồm radar mảng quét điện tử N011M tiên tiến, cánh mũi điều khiển, động cơ AL-31FP cùng hệ thống điều hướng lực đẩy vector.

Những công nghệ này giúp Su-30SM và phiên bản nâng cấp Su-30SM2 duy trì vị thế là một trong những dòng tiêm kích đa năng quan trọng nhất của Không quân và Hải quân Nga hiện nay.