FBI treo thưởng 150.000 USD truy tìm nữ nghi phạm 'đang ở Việt Nam'

Ngày 23/6, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa Emylee Thai, 41 tuổi, sống tại thành phố Houston, bang Texas, vào danh sách những đối tượng gian lận bị truy nã gắt gao nhất.

Theo hồ sơ điều tra, Thai bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có âm mưu gian lận bảo hiểm y tế, lừa đảo chính phủ Mỹ, tiêu hủy tài liệu và vi phạm các điều kiện được tại ngoại.

Emylee Thai, 41 tuổi, được FBI cho là đang ở Việt Nam. Ảnh: FBI

Giới chức Mỹ cho biết Thai từng có một phòng xét nghiệm và tham gia đường dây trục lợi từ chương trình bảo hiểm y tế Medicare.

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ Mỹ quản lý, chủ yếu dành cho người từ 65 tuổi trở lên và một số người khuyết tật hoặc mắc bệnh nặng. Chương trình sử dụng ngân sách liên bang để chi trả chi phí khám chữa bệnh, vì vậy thường trở thành mục tiêu của các vụ gian lận nhằm chiếm đoạt tiền từ quỹ bảo hiểm.

Theo cáo trạng, từ khoảng năm 2019, Thai thuê các đơn vị môi giới tìm người tham gia Medicare, thu thập mẫu ADN và đơn chỉ định xét nghiệm có chữ ký bác sĩ rồi chuyển về phòng xét nghiệm của mình. Đổi lại, các đơn vị môi giới được chia một phần tiền mà Medicare thanh toán.

Các nhà điều tra cho biết phần lớn những xét nghiệm di truyền này không thực sự cần thiết và không phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân.

Bằng cách đó, phòng xét nghiệm của Thai đã gửi yêu cầu thanh toán khoảng 142 triệu USD (hơn 3,7 triệu tỷ đồng) cho Medicare và được chương trình này chi trả khoảng 95 triệu USD (hơn 2,5 triệu tỷ đồng).

Sau khi bị bắt, Thai được tại ngoại nhưng phải đeo thiết bị định vị GPS ở mắt cá chân để theo dõi.

Tuy nhiên, ngày 8/12/2022, thiết bị giám sát bị tháo bỏ và giới chức không còn liên lạc được với Thai. Một ngày sau, tòa án liên bang tại bang Texas phát lệnh bắt giữ vì nghi phạm tự ý tháo thiết bị giám sát.

Quá trình điều tra sau đó xác định Thai đã sử dụng danh tính giả để lên máy bay riêng rời Mỹ. FBI cho biết người phụ nữ này "nhiều khả năng đang ở Việt Nam".

Đến tháng 7/2023, tòa án liên bang tiếp tục ban hành thêm một lệnh bắt giữ liên quan đến vụ gian lận bảo hiểm y tế.

FBI hiện treo thưởng tối đa 150.000 USD (khoảng 3,9 tỷ đồng) cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ Emylee Thai và kêu gọi những ai biết nơi ẩn náu của nghi phạm liên hệ cơ quan này.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, vụ án của Thai là một phần trong chiến dịch truy quét gian lận y tế quy mô lớn trên toàn quốc. Chiến dịch đã khởi tố 455 bị can, trong đó có 90 bác sĩ và nhân viên y tế, với tổng số tiền gian lận bị cáo buộc lên tới khoảng 6,5 tỷ USD.

Các vụ án được điều tra tại 45 bang, liên quan đến nhiều hành vi như lập hồ sơ khám chữa bệnh khống, gian lận chương trình Medicaid, phân phối thuốc giảm đau opioid trái phép và các hành vi gây hại cho bệnh nhân. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là một trong những chiến dịch phối hợp lớn nhất từ trước đến nay giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong và ngoài nước nhằm ngăn chặn gian lận trong lĩnh vực y tế.