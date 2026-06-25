Thông tin lễ tang Anh hùng La Văn Cầu

Lễ viếng Anh hùng La Văn Cầu được tổ chức vào 9h ngày 30/6 (tức ngày 16/5 âm lịch). Lễ truy điệu và di quan hồi 10h30 - 11h cùng ngày tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ và an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

Anh hùng La Văn Cầu. Ảnh: PV.

Trước đó, thông tin từ phường Kim Liên và gia đình cho biết, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần ngày 24/6, hưởng thọ 96 tuổi.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu là người dân tộc Tày, tỉnh Cao Bằng.

Năm 1948, ông gia nhập Đại đội 671 và lập được nhiều thành tích trong chiến đấu. Trong trận Đông Khê thuộc chiến dịch biên giới năm 1950, ông chỉ huy tổ bộc phá làm nhiệm vụ phá hàng rào và đánh lô cốt đầu cầu.

Khi bị địch bắn gãy nát một cánh tay, ông đã yêu cầu đồng đội chặt hộ cánh tay để khỏi vướng rồi lại tiếp tục ôm bộc phá xông lên, phá tan lô cốt, mở đường cho đơn vị xung phong tiêu diệt địch. Ông đã cổ vũ phong trào thi đua diệt giặc lập công trong toàn quân.

Sau khi bị thương, ông tập trung học văn hóa và tham gia ở nhiều vị trí công tác. Đến năm 1996, ông nghỉ hưu, cư trú và sinh hoạt tại khu dân cư số 7, phường Quang Trung, quận Đống Đa (cũ). Trong quá trình sinh hoạt tại địa phương, ông luôn gương mẫu phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ.

Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần 1, ông vinh dự là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen khác.

Năm 2019, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú.