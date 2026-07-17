Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ xuống tàu chở dầu ở Vịnh Oman

Trực thăng của Thủy quân lục chiến Mỹ trong vụ đổ bộ xuống tàu chở dầu M/T Wen Yao ngày 16-7. Ảnh CENTCOM

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay, lính Thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ xuống tàu chở dầu M/T Wen Yao “để đảm bảo tuân thủ đầy đủ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ”.

Một ngày trước đó, máy bay Mỹ đã bắn vào và vô hiệu hóa một tàu chở dầu khi nó cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa.

Ngày 16-7, CENTCOM cũng cho biết đã “chuyển hướng 3 tàu thương mại cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa” kể từ khi lệnh này có hiệu lực lúc 20h00 (giờ GMT) hôm 14-7.

Lực lượng Mỹ trước đó đã phong tỏa các cảng của Iran từ ngày 13-4 đến ngày 18-6, trong thời gian đó họ vô hiệu hóa 9 tàu và chuyển hướng hơn 140 tàu, theo CENTCOM.