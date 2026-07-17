Nhà Trắng tuyên bố Iran vẫn muốn đạt thỏa thuận với Mỹ

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 16/7 cho biết các đợt không kích gần đây của Mỹ được tiến hành sau khi Iran vi phạm bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết. Theo bà, Tehran đã không tuân thủ cam kết không tấn công các tàu thương mại qua eo biển Hormuz, buộc Tổng thống Donald Trump phải ra lệnh đáp trả và yêu cầu Iran phải chịu hậu quả.

Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

“Iran hiện vẫn đang tiếp tục đàm phán với Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận, bởi họ đang phải hứng chịu những tổn thất nặng nề từ các chiến dịch quân sự của Mỹ. Lý do dẫn đến các cuộc không kích trong những ngày qua là vì Iran đã vi phạm bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết”.

Bà Leavitt cho biết eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với các tàu không đến hoặc đi từ các cảng của Iran, đồng thời khẳng định Hải quân Mỹ tiếp tục hiện diện tại khu vực để bảo đảm hoạt động hàng hải trên tuyến vận tải chiến lược này.

Liên quan đến phát biểu của Phó Tổng thống JD Vance cho rằng một số thành viên trong chính phủ Israel tìm cách tác động đến dư luận Mỹ nhằm kéo dài xung đột với Iran, bà Leavitt cho biết Tổng thống Trump đồng tình với nhận định rằng các quốc gia nước ngoài luôn tìm cách gây ảnh hưởng đến dư luận Mỹ. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance hoàn toàn thống nhất về chính sách hiện nay đối với Iran.

Theo Nhà Trắng, việc trong nội bộ Iran xuất hiện những nhóm có quan điểm khác nhau về khả năng đạt thỏa thuận với Mỹ cho thấy chiến dịch quân sự của Washington đã làm suy giảm đáng kể năng lực chỉ huy và phối hợp của Tehran, khiến bộ máy lãnh đạo Iran bị chia rẽ hơn trước.

Về cáo buộc quân đội Mỹ không kích nhầm một trường học dành cho nữ sinh tại thành phố Minab của Iran, bà Leavitt cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra vụ việc. Bà khẳng định quân đội Mỹ không bao giờ chủ ý nhắm mục tiêu vào dân thường hay trẻ em và đề nghị chờ kết quả điều tra chính thức.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đã tiến hành đêm không kích thứ sáu liên tiếp nhằm vào các mục tiêu tại Iran, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang bất chấp các nỗ lực ngoại giao.

Mới nhất, truyền hình nhà nước Iran cho biết một cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng một trạm điện phục vụ tuyến đường sắt tại thành phố cảng Bandar Abbas, miền Nam nước này, khiến hai người bị thương.