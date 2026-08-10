Xử lý nghiêm vụ nữ sinh dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh
Sau khi hình ảnh nữ sinh dùng chân điều khiển xe máy điện, chở bạn không đội mũ bảo hiểm lan truyền trên mạng xã hội, CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác minh, lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện.
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Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) vào sáng 25/7 được xác định là một nữ sinh ngành Y, đang...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/08/2026 21:35 PM (GMT+7)