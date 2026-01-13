Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị mức án tử hình Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trong phiên nghị án diễn ra ngày hôm nay tại Tòa án trung ương thủ đô Seoul – Hàn Quốc, ông Yoon Suk Yeol tiếp tục bị cáo buộc đồng mưu với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và 6 bị cáo khác gây bạo động với mục đích làm rối loạn trật tự trị an quốc gia, ban bố một lệnh thiết quân luật vi hiến, bất chấp hoàn cảnh thực tế không có những dấu hiệu của tình trạng khẩn cấp như xảy ra chiến sự hoặc có biến động bất khả kháng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị mức án tử hình (Ảnh: Reuters).

Theo quy định của luật pháp Hàn Quốc hiện hành, tội danh “chủ mưu gây nội loạn” là một tội danh rất nghiêm trọng, không có bất cứ ai được quyền miễn trừ, bao gồm cả Tổng thống đương nhiệm. Khung hình phạt dành cho tội danh này chỉ có 3 mức: tử hình, khổ sai chung thân và tù chung thân. Trên cơ sở đó và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Nhóm kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc phụ trách điều tra vụ án “thiết quân luật” đã đề nghị mức án tử hình dành cho bị cáo Yoon Suk Yeol.

Tại Hàn Quốc đã từng có án lệ liên quan cựu Tổng thống Chun Doo-hwan với tội danh tương tự vào năm 1996. Khi đó, phía kiểm sát cũng đã đề nghị mức án tử hình dành ông Chun Doo-hwan, nhưng sau khi kháng án lên Tòa án Tối cao Hàn Quốc, mức án đã hạ xuống khổ sai chung thân. Do đó, việc Tòa án trung ương thủ đô Seoul sẽ quyết định mức án dành nào cho ông Yoon Suk Yeol đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Hàn Quốc.