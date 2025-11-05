Bầu cử ngày thứ Ba ở Mỹ: Đảng Dân chủ toàn thắng

Ngày 4-11, đảng Dân chủ giành chiến thắng trong 3 cuộc đua quan trọng, đánh dấu kết quả bầu cử lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay.

Theo hãng tin Reuters, các chiến thắng này giúp đảng Dân chủ lấy lại tinh thần trước thềm cuộc đua quốc hội giữa kỳ năm sau.

Tại TP New York, ông Zohran Mamdani (34 tuổi, một chính trị gia theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ) giành chiến thắng trong cuộc đua thị trưởng, khép lại hành trình thăng tiến ngoạn mục từ một nghị sĩ tiểu bang ít tên tuổi trở thành gương mặt nổi bật của đảng Dân chủ.

Ông Zohran Mamdani - người vừa đắc cử Thị trưởng TP New York (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố, chiến dịch của ông Mamdani đã thu hút lượng cử tri kỷ lục, với hơn 2 triệu phiếu được bỏ (kể cả bỏ sớm) - cao nhất trong mọi cuộc bầu cử thị trưởng từ năm 1969 đến nay.

Ông Mamdani kêu gọi đánh thuế doanh nghiệp và giới giàu để tài trợ cho các chính sách cấp tiến như đóng băng tiền thuê nhà, miễn phí giữ trẻ và xe buýt công cộng.

Ở Virginia và New Jersey, hai nữ ứng viên Dân chủ Abigail Spanberger và Mikie Sherrill cũng giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử thống đốc.

Cựu hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Abigail Spanberger đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang Virginia ngày 4-11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cả hai nữ ứng viên đều tìm cách gắn đối thủ của mình với ông Trump, nhằm khai thác tâm lý bất mãn của cử tri Dân chủ và cử tri độc lập trước nhiệm kỳ nhiều biến động của đương kim tổng thống Mỹ.

Theo Reuters, chính quyền Trump vô tình tiếp thêm “đạn” cho các ứng viên Dân chủ trong giai đoạn cuối của chiến dịch khi đe dọa sa thải hàng loạt công chức liên bang giữa lúc chính phủ đóng cửa.

Ứng viên đảng Dân chủ Mikie Sherrill đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang New Jersey ngày 4-11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tuyên bố của ông Trump gây tác động mạnh đến Virginia, nơi có nhiều nhân viên làm việc cho chính phủ do giáp thủ đô Washington D.C.

Cũng trong ngày 4-11, cử tri California bỏ phiếu quyết định có trao cho nghị sĩ Dân chủ quyền vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội của bang hay không - một động thái có thể tác động lớn đến cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ sau cuộc đua giữa nhiệm kỳ năm sau.

Các cuộc bầu cử ngày thứ Ba được xem là thước đo phản ứng của cử tri Mỹ sau 9 tháng đầy sóng gió dưới thời ông Trump.

Đây cũng là phép thử cho các chiến lược tranh cử khác nhau của đảng Dân chủ trong bối cảnh đảng này đang bị loại khỏi quyền lực ở Washington và loay hoay tìm hướng đi mới.

Tuy vậy, bầu cử giữa kỳ còn một năm nữa mới diễn ra, và các cuộc đua vừa qua đều diễn ra ở những khu vực vốn nghiêng về phe Dân chủ, nơi ông Trump từng thất bại năm ngoái.

Đối với đảng Cộng hòa, các cuộc bầu cử ngày thứ Ba là phép thử xem liệu những cử tri từng giúp ông Trump thắng năm 2024 có còn tiếp tục ủng hộ khi ông không có tên trên lá phiếu hay không.