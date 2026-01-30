Thêm một tàu chiến Mỹ tiến vào Trung Đông

Theo quan chức giấu tên, tàu USS Delbert D. Black đã tiến vào Trung Đông trong vòng 48 giờ qua, nâng tổng số tàu khu trục ở đây lên sáu chiếc, cùng với một tàu sân bay và ba tàu chiến khác.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Cũng trong ngày 29/1, hãng tin Press TV đưa tin, lực lượng hải quân Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật tại Eo biển Hormuz vào ngày 1 và 2/2.

Eo biển này là tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, kết nối các nhà sản xuất dầu lớn nhất vùng Vịnh, như Ả-rập Xê-út, Iran, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, với Vịnh Oman và Biển Ả-rập.

Tuần trước, khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau các cuộc biểu tình trên khắp Iran, Tổng thống Trump tuyên bố một “hạm đội” gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã xuất phát từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương hướng về Trung Đông, nhưng ông hy vọng sẽ không phải sử dụng đến nó.

Quân đội Mỹ trong quá khứ đã tăng cường lực lượng đến Trung Đông vào những thời điểm căng thẳng leo thang, những động thái này thường mang tính phòng thủ.

Năm ngoái, quân đội Mỹ đã thực hiện một đợt tăng cường lực lượng lớn trước các cuộc tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng 6.