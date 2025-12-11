Thái Lan tuyên bố kiểm soát hai con đèo ở biên giới với Campuchia

Phát ngôn viên Quân khu 2 Thái Lan ngày 11/12 thông báo các đơn vị tác chiến đã kiểm soát khu vực quanh đèo Chong Rayi và Chong Plod Tang giữa tỉnh Surin và tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.

Hai con đèo nằm trên dãy Dangrek này là điểm nóng giao tranh giữa quân đội Thái Lan và Campuchia trong 5 ngày nổ ra xung đột. Sau khi chiếm được hai vị trí, binh sĩ Thái Lan đã thiết lập chốt gác và triển khai biện pháp ngăn lực lượng Campuchia phản công.

Quân khu 2 cho hay mũi tiến công tại Chong Khana, đoạn đèo chiến lược còn lại trong khu vực, đang tiến triển theo đúng kế hoạch và quân đội Thái Lan đã giành được một số mục tiêu then chốt. Nếu chiếm được Chong Khana, quân đội Thái Lan có thể cản trở hoạt động điều động, triển khai vũ khí hạng nặng của Campuchia ở khu vực này.

Lực lượng này cũng cho biết đang phối hợp chính quyền và dân phòng địa phương để tuần tra, lập chốt, bảo đảm an ninh hậu tuyến, bảo vệ tài sản người dân và chống do thám. Sau 5 ngày leo thang xung đột ở biên giới, quân đội Thái Lan vẫn khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự Campuchia "trong khuôn khổ tự vệ và phù hợp quy tắc giao chiến".

Bộ binh và thiết giáp Thái Lan tại khu vực biên giới Campuchia ngày 10/12. Ảnh: X/ArmyMilitaryHD

Phnom Penh chưa bình luận về thông tin quân đội Thái Lan kiểm soát các con đèo ở biên giới. Trong cập nhật tình hình chiến sự sáng nay, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc láng giềng liên tục "xâm phạm lãnh thổ đã được luật pháp công nhận", vi phạm thỏa thuận hòa bình mà lãnh đạo hai nước ký kết hồi tháng 10.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết quân đội Thái Lan vào sáng nay mở cuộc tấn công phủ đầu tại các khu vực thuộc Quân khu 4 và Quân khu 5 Campuchia, "huy động quân số áp đảo" và sử dụng vũ khí hạng nặng.

Từ 4h40, Thái Lan đã pháo kích vào khu vực Prasat Khna thuộc tỉnh Oddar Meanchey. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái bắn vào khu dân cư Prey Chan thuộc tỉnh Banteay Meanchey lúc 7h52, gọi đây là hành động tấn công bừa bãi và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.

Số thương vong của cả hai bên đã lên đến ít nhất 19 người trong đợt xung đột này, bao gồm quân nhân lẫn thường dân, theo thống kê của AFP từ các phát ngôn chính thức của hai nước. Hàng trăm nghìn dân thường ở các địa phương Thái Lan và Campuchia giáp biên giới phải sơ tán.

Các tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC