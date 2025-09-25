Thủ tướng Thái Lan thông báo kế hoạch giải tán quốc hội

Ngày 24-9, tại Dinh thự Amphorn Sathan thuộc Cung điện Dusit ở thủ đô Bangkok, tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charvirakul cùng nội các của ông đã làm lễ tuyên thệ trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn, theo tờ The Nation.

Nội các của Thủ tướng Anutin gồm 36 thành viên đảm nhiệm 41 vị trí, trong đó ông Anutin kiêm nhiệm Bộ trưởng Nội vụ; 6 Phó Thủ tướng Thái Lan, trong đó 4 Phó Thủ tướng kiêm nhiệm 4 vị trí Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Hợp tác xã, Tài nguyên và Môi trường; 18 Bộ trưởng khác và 11 Thứ trưởng.

Ngay sau lễ nhậm chức, tại Tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Anutin đã phê duyệt dự thảo chính sách của chính phủ Thái Lan. Chính sách này, nhằm định hướng cho việc quản trị Thái Lan trong một khoảng thời gian giới hạn, nhấn mạnh các giải pháp trong bốn lĩnh vực.

Nội các Thủ tướng Thái Lan Anutin Charvirakul tuyên thệ nhậm chức ngày 24-9. Ảnh: Khaosod English

Về vấn đề kinh tế, chính phủ sẽ giảm chi phí sinh hoạt cho người dân thông qua các sáng kiến ​​như chương trình đồng chi trả "Khon La Khrueng" (Hãy Cùng Chia Đôi), cùng với việc cắt giảm chi phí vận tải, hậu cần và năng lượng. Ngoài ra, chính phủ sẽ thúc đẩy việc sử dụng năng lượng thay thế nhiều hơn để dễ tiếp cận và thân thiện hơn với người dùng.

Về vấn đề an ninh, trong bối cảnh căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia, chính phủ sẽ áp dụng cách tiếp cận kép, kết hợp các biện pháp ngoại giao với các chiến lược quân sự để bảo vệ chủ quyền của Thái Lan và bảo vệ lợi ích của công dân Thái Lan.

Về quản lý thiên tai, chính phủ đặt mục tiêu cải thiện khả năng ứng phó thiên tai bằng cách đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống cảnh báo và các biện pháp phòng ngừa. Hơn nữa, chính quyền sẽ tinh giản các quy định và quy trình để đảm bảo hỗ trợ người dân nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời thắt chặt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng hoặc xử lý sai sót trong công tác cứu trợ.

Về các vấn đề xã hội, chính phủ sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại nạn buôn bán ma túy, cờ bạc, cá cược trực tuyến và các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn đã gây ra thiệt hại đáng kể cho người dân và nền kinh tế. Ngoài ra, chính phủ sẽ buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm bằng cách thực thi các biện pháp kỷ luật và pháp lý nghiêm ngặt, bao gồm đình chỉ công tác ngay lập tức và truy tố hình sự.

Thủ tướng Anutin cũng cho biết chính phủ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp để cho phép người dân tham gia soạn thảo hiến pháp mới. Sự kiện này sẽ diễn ra cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo.

Thủ tướng Thái Lan đã công bố kế hoạch giải tán Hạ viện trong vòng bốn tháng kể từ khi dự thảo chính sách của chính phủ được trình lên quốc hội, dự kiến ​​việc giải tán sẽ diễn ra vào tháng 1-2026. Điều này sẽ cho phép người dân thực hiện quyền bỏ phiếu vào tháng 3 hoặc muộn nhất là đầu tháng 4-2026, theo quy định của Ủy ban Bầu cử.

Nội các cũng đã quyết định gửi thư cho Chủ tịch Hạ viện, yêu cầu trình bày dự thảo chính sách của chính phủ trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến ngày 30-9.