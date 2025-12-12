Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung

Sự kiện: Lùm xùm dự án 'Nuôi em'

Dự án "Nuôi em" vướng lùm xùm, chưa chuyển tiền để lo bữa ăn cho các em học sinh nghèo khiến một số trường rơi vào "thế bí", nợ tiền nhà cung cấp.

[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung - 1

[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung - 2

[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung - 3

[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung - 4

[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung - 5

[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung - 6

