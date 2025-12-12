[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung
Dự án "Nuôi em" vướng lùm xùm, chưa chuyển tiền để lo bữa ăn cho các em học sinh nghèo khiến một số trường rơi vào "thế bí", nợ tiền nhà cung cấp.
Liên quan đến Dự án “Nuôi em - Nghệ An”, đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đề nghị HĐND có ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo xác minh, làm rõ.
Việc dự án thừa nhận "chưa công bố con số" tiền lãi là một thiếu sót nghiêm trọng về trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.
Phía dự án "Nuôi em" cho biết số tiền nhà hảo tâm ủng hộ nếu chưa chuyển cho các trường, sẽ được gửi tiết kiệm, song chưa công bố con số cụ thể.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh việc nhiều nhà hảo tâm tố Dự án thiện nguyện “Nuôi em - Nghệ An” có dấu hiệu không minh bạch.
Dự án "Nuôi em" mang tính nhân văn, hỗ trợ các em nhỏ vùng cao bất ngờ vướng nghi vấn về tính minh bạch trong tài chính và vận hành. Người sáng lập dự...