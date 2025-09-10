Tân Thủ tướng Thái Lan công khai nhiều máy bay riêng, xuồng cao tốc trong khối tài sản 124 triệu USD

Thủ tướng Thái Lan – ông Anutin Charnvirakul (ảnh: Nation Thailand)

Hôm 9/9, ông Anutin công khai khối tài sản cá nhân gồm máy bay riêng, ca nô (xuồng cao tốc) và nhiều bất động sản với Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia – một động thái tuân thủ theo quy định của pháp luật Thái Lan.

Theo Bloomberg, tổng tài sản của ông Anutin trị giá khoảng 124 triệu USD, bao gồm 3 máy bay phản lực tư nhân, 3 ca nô và nhiều bất động sản hạng sang ở thủ đô Bangkok.

Ông Anutin (từng là triệu phú bất động sản) cũng liệt kê 1,09 tỷ baht (34 triệu USD) tiền mặt và tiền gửi trong hơn 20 tài khoản ngân hàng. Số tiền này nằm trong tổng tài sản trị giá 124 triệu USD.

Theo Bangkok Post, việc công khai tài sản trước Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia là yêu cầu bắt buộc đối với các quan chức chính phủ Thái Lan.

Ngày 7/9, ông Anutin – lãnh đạo đảng Bhumjaithai – lên nắm quyền sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra của đảng Pheu Thai.

Ông Anutin nhận được sự ủng hộ của đảng Nhân dân (People’s Party) với cam kết giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý nhằm sửa đổi hiến pháp.

Theo tài liệu được công bố hôm 9/9, ông Anutin có các khoản đầu tư trị giá 655 triệu baht (20,65 triệu USD). Trong năm 2024, mức thu nhập của ông Anutin là 1,8 triệu baht (56.700 USD).

Trong số tài sản khác của ông Anutin có nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 4 xe hơi hạng sang, 22 chiếc đồng hồ và nhiều món đồ cổ giá trị.

Hôm 9/9, Thủ tướng Anutin cho biết, ông đã nộp hồ sơ lý lịch của tất cả thành viên dự kiến bổ nhiệm trong nội các để Ban Thư ký Nội các và Ủy ban Chống Tham nhũng kiểm tra. Sau khi quá trình này hoàn tất, ông Anutin sẽ xin sắc lệnh của hoàng gia để bổ nhiệm các bộ trưởng.

Về vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Anutin đề nghị ông Nattapon Nakpanich (Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền) tiếp tục giữ chức vụ này trong nội các mới.

Thủ tướng Anutin cho biết, ông mong muốn hoạt động của Bộ Quốc phòng không bị gián đoạn và trong cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) sắp tới, ông sẽ đề nghị ông Nattapon tìm cách nối lại và bình thường hóa quan hệ biên giới Thái Lan – Campuchia.