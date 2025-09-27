Hungary đáp trả gay gắt sau khi Tổng thống Ukraine nói về ‘những sự việc kỳ lạ’

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ngày 24/9. (Ảnh: AP)

"Tổng thống Zelensky đang mất trí vì nỗi ám ảnh chống Hungary. Giờ đây, ông ấy bắt đầu nhìn thấy những thứ không có thật", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Tổng thống Zelensky dẫn một đánh giá quân sự sơ bộ về hoạt động của máy bay không người lái. Ông không nói rõ thời điểm và loại máy bay không người lái trinh sát bị phát hiện ở khu vực biên giới.

"Tôi đã chỉ thị xác minh tất cả thông tin hiện có và báo cáo khẩn cấp về mỗi sự việc được ghi lại", ông Zelensky cho biết trên Telegram sau cuộc họp với bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine.

Trong phát biểu bằng video hằng đêm sau đó, ông Zelensky nói đến "những sự việc rất kỳ lạ" ở biên giới Hungary. Ông đã yêu cầu "kiểm tra kỹ lưỡng" và chỉ đạo có hành động thích hợp nếu những chiếc máy bay không người lái như vậy tái xuất.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã công bố những bức ảnh mà họ mô tả là hành vi vi phạm biên giới Ukraine bằng máy bay không người lái.

Cơ quan này cũng cho biết, lực lượng Ukraine đang tuần tra không phận trong khu vực bằng máy bay không người lái của họ.

Hungary là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - hai tổ chức đồng minh của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhưng quan hệ giữa Kiev và Budapest thường xuyên căng thẳng.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, nhiều công ty công nghiệp lớn của Ukraine, đặc biệt là từ miền đông và miền nam, đã chuyển đến miền tây Ukraine và các khu vực an toàn khác của đất nước.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhiều lần thể hiện thái độ hoài nghi về vấn đề phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời duy trì quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn các quốc gia thành viên NATO và EU khác.

Ngày 26/9, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kiev đã áp lệnh cấm nhập cảnh với 3 quan chức quân sự cấp cao của Hungary, để đáp trả lệnh cấm nhập cảnh mà Hungary áp trước đó với các quan chức quân sự Ukraine.

Khoảng 150.000 người Hungary đang sống ở Ukraine, tập trung ở vùng Transcarpathia giáp biên giới với Hungary. Chính phủ Hungary và Ukraine thường xuyên mâu thuẫn về quyền ngôn ngữ của cộng đồng này.