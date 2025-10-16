Xe chở hàng cứu trợ từ Đồng Tháp ra miền Bắc không may gặp tai nạn trên Quốc lộ 1

Sáng 16-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ một xe tải trong đoàn chở hàng cứu trợ cho miền Bắc của tỉnh Đồng Tháp gặp tai nạn trên Quốc lộ 1.

Xe tải chở hàng cứu trợ gặp tai nạn trên Quốc lộ 1

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang BKS: 50E-322.64 do ông Trần Quốc T. (SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển chở hàng cứu trợ của nhân dân Đồng Tháp lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi xe chở hàng cứu trợ đến Km 1285+300 Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) thì tự tông vào dải phân cách giữa đường.

Cú tông mạnh khiến dải phân cách đổ sang phần đường ngược chiều, va vào xe đầu kéo mang BKS: 29E-372.65, kéo theo rơ-moóc 29RM-038.55 do anh Hoàng Minh T. (SN 1986, ngụ tỉnh Nam Định) điều khiển, lưu thông hướng Bắc - Nam.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng xe tải bị hư hỏng phần đầu, thiệt hại ước khoảng 25 triệu đồng; xe đầu kéo thiệt hại khoảng 12 triệu đồng.