Bloomberg: Thổ Nhĩ Kỳ muốn trả lại hệ thống S-400 cho Nga

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nêu vấn đề hệ thống phòng không S-400 trong cuộc gặp với lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Turkmenistan tuần trước. Theo báo cáo, cuộc đàm phán diễn ra sau các cuộc thảo luận tương tự trước đó giữa các quan chức hai nước.

Văn phòng của Tổng thống Erdogan và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ từ chối bình luận. Điện Kremlin phủ nhận bất kỳ đề nghị nào như vậy đã được đưa ra trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ankara và Washington đang thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ và những trở ngại đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình máy bay tiêm kích F-35.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cho biết, Ankara đang tiến gần hơn đến việc từ bỏ hệ thống S-400, dự đoán vấn đề này có thể được giải quyết trong vòng bốn đến sáu tháng tới.

Các nguồn tin từ Bloomberg cho biết, việc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thiết bị quân sự của Nga có thể cải thiện đáng kể quan hệ với Washington, mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và giúp Ankara tiếp cận được máy bay chiến đấu F-35.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng chuyển giao hệ thống phòng không S-400 trị giá 2,5 tỷ USD vào năm 2017. Hợp đồng đã hoàn thành vào năm 2019. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thành viên NATO đầu tiên mua các hệ thống phòng không này từ Nga, và quyết định của Ankara đã gây ra phản ứng gay gắt từ Washington.

Mỹ lập luận rằng việc triển khai các hệ thống radar của Nga cùng với máy bay của NATO tiềm ẩn những rủi ro về tình báo và an ninh không thể chấp nhận được. Sau đó, Washington đã loại Ankara khỏi chương trình F-35 vào năm 2019 và áp đặt các biện pháp trừng phạt trong khuôn khổ Đạo luật chống kẻ thù của Mỹ thông qua hành động trừng phạt (CAATSA).