Máy bay mất tích 13 năm trước bất ngờ xuất hiện

Máy bay Boeing 737. Ảnh RIA

"Air India tuyên bố đã mất một trong những chiếc máy bay của hãng tại sân bay Kolkata vào năm 2012. Chiếc máy bay này dường như không được đăng ký cho đến khi sân bay liên hệ với Air India để yêu cầu di dời chiếc Boeing 737-200", bài báo cho biết.

Theo bài báo, không ai nhớ đến chiếc máy bay đó cho đến khi sân bay yêu cầu Air India di dời chiếc Boeing 737-200, vốn đã đậu tại sân bay suốt thời gian qua.

Bài báo cho biết: "Hãng hàng không này hiện đã bị phạt gần 10 triệu rupee vì lỗi đỗ xe".

Theo bài báo, ban đầu hãng hàng không này khẳng định chiếc máy bay không thuộc sở hữu của họ, nhưng một cuộc kiểm toán nội bộ cuối cùng đã tiết lộ rằng chiếc máy bay mất tích thực sự là một chiếc Boeing 737-200.

Qua nhiều năm, sự thay đổi nhân sự và những thiếu sót trong hồ sơ đã khiến chiếc máy bay này bị loại khỏi danh sách chính thức của hãng hàng không.

Chiếc máy bay này ban đầu được đăng ký cho Indian Airlines, một hãng hàng không quốc doanh khác đã sáp nhập với Air India vào năm 2007.

Chiếc Boeing sau đó được cho Bưu điện Ấn Độ thuê và chuyển đổi thành máy bay chở hàng trước khi bị hủy đăng ký vào năm 2012.