Ông Putin phản hồi công kích cá nhân của Thủ tướng Đức

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 3/9. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày thứ Tư ở Trung Quốc, ông Putin nói: “Tôi nghĩ lời công kích của ông Merz là nỗ lực không thành công nhằm chối bỏ trách nhiệm, có thể không chỉ của cá nhân ông ấy, mà còn của nước Đức và cả tập thể phương Tây... về những gì đang diễn ra ở Ukraine”.

Trước đó, ông Merz nói ông Putin là “có lẽ là tội phạm chiến tranh nghiêm trọng nhất thời đại”, đồng thời bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Moscow trong việc chấp nhận ngừng bắn ở Ukraine.

“Chúng ta phải rõ ràng về cách ứng xử với tội phạm chiến tranh. Không có chỗ cho sự khoan nhượng”, Thủ tướng Đức nhấn mạnh, theo RT.

Ông Merz cũng kêu gọi phương Tây cần phải “làm kiệt quệ kinh tế” của Nga. Theo Thủ tướng Đức, nếu phương Tây áp thuế đối với các quốc gia vẫn duy trì thương mại với Moscow, Điện Kremlin sẽ phải nhượng bộ.

Bình luận về phát biểu của ông Merz, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin TASS rằng: “Ông Merz đã đưa ra những phát ngôn rất tệ hại đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin”. Ông Peskov nhấn mạnh vì lý do này, Moscow sẽ không còn xem xét các ý kiến hay đề xuất từ Berlin.

Trong năm 2023, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden cũng từng gọi ông Putin là “nhà độc tài”, theo RT. Trước đó, ông Biden còn nhiều lần dùng những từ ngữ gay gắt khi đề cập tới ông Putin.

Moscow đã nhiều lần lên án việc phương Tây viện trợ quân sự cho Kiev, coi xung đột Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm của NATO. Nga cũng chỉ trích Liên minh châu Âu ngày càng quân sự hóa và sử dụng những lời lẽ hiếu chiến, cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đang gieo rắc nỗi sợ để biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự.

Nga đặc biệt cảnh báo về các động thái mới đây của Đức nhằm tăng cường lực lượng vũ trang, đồng thời bác bỏ lập luận của Berlin về cái gọi là “mối đe dọa từ Nga”.