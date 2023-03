Thống đốc bang Florida lên tiếng về khả năng áp giải ông Trump tới New York

Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis.

"Florida sẽ không hỗ trợ yêu cầu áp giải do đây là tình huống đáng ngờ xuất phát từ động cơ chính trị của một công tố viên quận Manhattan, thành phố New York", ông DeSantis tuyên bố.

Theo luật pháp Mỹ, một cá nhân bị truy tố ở một bang nhưng đang sinh sống ở bang khác sẽ chỉ có thể bị áp giải nếu có sự hỗ trợ từ lực lượng thực thi pháp luật của bang đó. Hoặc trừ khi cá nhân này chủ động ra trình diện.

Điều đó có nghĩa là cảnh sát New York không thể đơn phương tới bắt giữ ông Trump, người đang sống ở bang Florida. Giới chức New York hiện chưa gửi yêu cầu nhờ bang Florida hỗ trợ. Văn phòng công tố viên quận Manhattan, thành phố New York đã liên hệ với đội ngũ pháp lý của ông Trump để dàn xếp, đưa cựu Tổng thống Mỹ tới quận Manhattan nghe cáo trạng. Ông Trump có thể xuất hiện ở New York vào tuần tới.

Trước đó, ông DeSantis đưa ra tuyên bố phản đối việc ông Trump bị truy tố. Ông DeSantis cho rằng, công tố viên Alvin Bragg "đang vũ khí hóa hệ thống pháp lý nhằm hạ bệ đối thủ chính trị". Ông Bragg là thành viên đảng Dân chủ, người được cho là đang tìm mọi cách ngăn ông Trump tái tranh cử năm 2024.

Ông Trump hiện chưa chính thức tuyên bố về khả năng ra trình diện ở quận Manhattan vàon tuần tới. Tuần trước, giới quan sát nhận định, ông Trump không thể bị còng tay, bị áp giải tới tòa án do được hưởng đặc quyền bảo vệ đặc biệt với tư cách là cựu Tổng thống Mỹ.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/thong-doc-bang-florida-len-tieng-ve-kha-nang-ap-giai-ong-trump-toi-new-york-168876.html