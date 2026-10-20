Thời sự quốc tế sáng 20/10: Ukraine công khai "mặc cả" với Mỹ về Patriot

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang trì hoãn việc chuyển giao các tên lửa đánh chặn Patriot đã được thanh toán theo một sáng kiến mua sắm vũ khí do NATO điều phối,

Theo báo The Kyiv Indepnendent ngày 19/10, trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Washington mới chỉ phê duyệt việc chuyển giao một phần số tên lửa được mua thông qua sáng kiến Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), cơ chế cho phép các đồng minh NATO tài trợ việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất để cung cấp cho Ukraine.