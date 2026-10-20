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Thời sự quốc tế sáng 20/10: Ukraine công khai "mặc cả" với Mỹ về Patriot

Sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine Tổng thống Ukraine Zelensky

Trong bối cảnh Ukraine đối mặt nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn Patriot, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ đã đề xuất với Washington việc ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của Nga để đổi lấy thêm tên lửa phòng không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang trì hoãn việc chuyển giao các tên lửa đánh chặn Patriot đã được thanh toán theo một sáng kiến mua sắm vũ khí do NATO điều phối,

Theo báo The Kyiv Indepnendent ngày 19/10, trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Washington mới chỉ phê duyệt việc chuyển giao một phần số tên lửa được mua thông qua sáng kiến Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), cơ chế cho phép các đồng minh NATO tài trợ việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất để cung cấp cho Ukraine.

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Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2026 08:46 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine
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