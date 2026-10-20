Tạm giam đối tượng dùng dao tấn công lực lượng công an

Theo tài liệu điều tra, khoảng 8h20 ngày 5-8-2026, tổ công tác Công an xã An Khánh đến nhà Nguyễn Duy Tiến để chuyển giấy mời, yêu cầu Tiến đến làm việc với cán bộ Phòng An ninh nội địa, CATP Hà Nội.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt đối tượng Nguyễn Duy Tiến

Trong quá trình làm việc, Tiến bất ngờ dùng dao bầu đe dọa, tấn công tổ công tác. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn hung hãn cầm dao truy đuổi cán bộ công an.

Khi ra khỏi nhà, Tiến điều khiển xe máy tiếp tục đuổi theo nhằm tấn công một cán bộ Công an, gây mất an ninh, trật tự trên tuyến đường La Phù.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tiến về tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Ngày 12-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tiến, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.