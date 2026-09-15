Ông Trump ra điều kiện cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

“Phiên bản kém tiên tiến hơn”

Đơn vị Phòng không và Tên lửa số 10 của Lục quân Mỹ đã được triển khai đến Ba Lan để tiến hành cuộc tập trận phòng thủ tên lửa Patriot kéo dài một tuần trong khuôn khổ Chiến dịch Atlantic Resolve nhằm trấn an các đồng minh NATO và thử nghiệm khả năng triển khai nhanh chóng. (Nguồn: Getty Images)

Theo video do Nhà Trắng công bố về cuộc trao đổi của Tổng thống Trump với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 13/9, ông được hỏi liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể giành được giấy phép sản xuất tên lửa Patriot hay không.

Ông Trump trả lời ngắn gọn: “Phiên bản kém tiên tiến hơn”.

Tổng thống Mỹ không nói rõ phiên bản tên lửa đánh chặn nào có thể được đưa vào thỏa thuận, cũng chưa cho biết khi nào quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra.

Hai loại tên lửa Patriot từng được công khai đề cập là những ứng viên có thể được sản xuất theo giấy phép gồm PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE) và PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T).

PAC-3 ACE là tên lửa đánh chặn mới có chi phí thấp hơn, được Lockheed Martin giới thiệu vào tháng 7/2026. Loại tên lửa này được thiết kế để đối phó nhiều mối đe dọa trên không và tên lửa, đồng thời có giá chưa bằng một nửa PAC-3 MSE tiên tiến hơn. PAC-3 ACE được thiết kế để hoạt động cùng hệ thống Patriot và Hệ thống Chỉ huy Tác chiến Tích hợp.

Trong khi đó, PAC-2 GEM-T là tên lửa đánh chặn thế hệ trước do Raytheon phát triển, có khả năng đối phó các mục tiêu trên không, trong đó có tên lửa đạn đạo chiến thuật. Hồi tháng 4, Raytheon ký hợp đồng trị giá 3,7 tỷ USD cung cấp tên lửa GEM-T cho Ukraine, với một cơ sở sản xuất mới tại Schrobenhausen, Đức, được kỳ vọng hỗ trợ chương trình này.

Tuy nhiên, chính quyền Trump chưa chính thức xác nhận PAC-3 ACE hay GEM-T là phiên bản mà Ukraine có thể được phép sản xuất.

Ukraine muốn tự sản xuất tên lửa Patriot

Tín hiệu mới nhất từ Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Kiev và Washington đang đàm phán về việc nội địa hóa sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot tại Ukraine.

Ngày 2/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận hai nước đang đàm phán về cơ chế cấp phép. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng việc xây dựng các cơ sở sản xuất loại vũ khí phức tạp này có thể mất nhiều năm và không thể giải quyết tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cấp bách của Ukraine hiện nay.

Trước đó, ông Trump từng thận trọng hơn khi nói Mỹ chưa đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc chuyển giao các công nghệ quân sự tiên tiến của Mỹ.

Ukraine đang tìm kiếm thêm tên lửa Patriot trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn. Tổng thống Zelensky cho biết số tên lửa có khả năng đối phó các mối đe dọa đạn đạo mà Ukraine nhận được trong năm nay chỉ bằng khoảng một phần ba so với năm 2025. Các đối tác của Kiev cho rằng một nguyên nhân là nhu cầu sử dụng tên lửa cho các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Về dài hạn, Ukraine đang tìm cách bảo đảm nguồn cung lớn hơn. Kiev đã ký các thỏa thuận nhằm tiếp nhận khoảng 1.000 tên lửa Patriot với sự hỗ trợ của các đồng minh và nguồn tài chính từ châu Âu. Tuy nhiên, phần lớn số tên lửa này dự kiến được bàn giao trong nhiều năm, thay vì giúp Ukraine giải quyết ngay tình trạng thiếu hụt hiện tại.

Như vậy, phát biểu của ông Trump mở ra khả năng Ukraine có thể tiến tới tự sản xuất một số tên lửa Patriot, nhưng “cái giá” là Kiev nhiều khả năng chỉ được tiếp cận một phiên bản ít tiên tiến hơn, trong khi công nghệ đánh chặn hàng đầu của Mỹ vẫn được Washington giữ lại.