Cuộc tẩu tán tài sản 'thần tốc' của bố mẹ Mr Pips trong ngày con bị bắt

"Đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán" theo đánh giá của nhà chức trách, do Phó Đức Nam - Mr Pips điều hành dự kiến bị TAND Hà Nội xét xử ngày 26/10 với lượng bị cáo kỷ lục, 188 người.

Một kỷ lục khác là số tài sản bị thu giữ, phong tỏa trong vụ án, được cơ quan điều tra ước tính hơn 5.000 tỷ đồng. Con số nạn nhân ban đầu khoảng 2.200 người.

Trong cáo trạng mới nhất của VKND Tối cao, Nam bị xác định liên quan 920 vụ lừa đảo, tiền bất chính thu về 1.568 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Nam không mới: lập sàn tiền ảo nhái các trang giao dịch quốc tế, rầm rộ khoe giàu để quảng bá, "lùa gà"; ban đầu cho thắng với số tiền nhỏ để thúc đẩy đầu tư nhiều hơn.

Khi khách tất tay, Nam ra lệnh đội kỹ thuật đánh sập hệ thống, rút cạn tiền của nạn nhân rồi lại xoa dịu cho vay thêm, chuyển sang sàn khác "cam kết thắng".

Nhà đầu tư tưởng đang kinh doanh minh bạch với sàn quốc tế, song thực chất, cả hệ thống đều là lừa đảo, do Nam một tay điều khiển, cho thắng được thắng, bắt thua phải thua.

Tiêu tiền

Với lượng tiền khổng lồ chảy về túi, Nam từ năm 2021 bắt đầu huy động người nhà cùng "giúp tiêu tiền". Nam nhờ bố mẹ, bạn gái, nhờ đứng tên lập các công ty ma để tiện cho việc mua bất động sản tích lũy.

VKS xác định Nam dùng 378 tỷ đồng để mua 32 bất động sản giá trị từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng tại các khu vực sầm uất bậc nhất, đa số tại Thảo Điền (TP HCM), Hoàn Kiếm, Tây Hồ (Hà Nội), trung tâm Đà Nẵng...

Nam cũng đưa bạn gái 141 tỷ đồng mua vàng tích trữ; dùng 42 tỷ đồng mua USD và SGD... Tổng tiền Mr Pips bị xác định đã "rửa" lên tới hơn 560 tỷ đồng.

Số này chưa kể hàng chục xe Audi, Ferrari, Roll Royce, BMW, Porsche; 60 đồng hồ Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, Jacob & Co Hublot, Rolex, Louis Vuitton và kim cương, đá quý của bạn gái Nam.

Tang vật vàng miếng thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Giấu tiền

Các tài sản khổng lồ này ngay lập tức trở thành "mục tiêu bảo vệ" khi "đế chế" lừa đảo của anh ta bị triệt phá.

Ngày 31/10/2024, ngay khi nhận được thông tin con trai bị khởi tố và bắt giữ, bố mẹ Nam đã "thần tốc" tẩu tán tài sản.

Bị cáo Phó Đức Thắng (bố Nam) rút toàn bộ 85 tỷ đồng tiền mặt từ 4 sổ tiết kiệm, gửi người thân và đồng nghiệp. Trong đó, ông giao cháu ruột 45 tỷ, đồng nghiệp 20 tỷ, giao em đồng hao 20 tỷ đồng và đưa cho cháu họ giữ hộ hơn 2,4 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Liễu (mẹ Nam) đến các chi nhánh ngân hàng rút sạch 30 tỷ đồng từ 4 sổ tiết kiệm, sau đó mua 500.000 USD cùng 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ được bà Liễu cất vào một valy và 2 ba lô có khóa mã số.

Bà gửi vali chứa 500.000 USD, 240 miếng vàng SJC và 500 triệu đồng tiền mặt tại nhà cháu gái; gửi cháu ruột chiếc balo chứa 5,7 tỷ đồng tiền mặt, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD.

Bà Liễu đưa mẹ đẻ 85 tuổi đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm 15 tỷ đồng đứng tên bà cụ.

Đồ họa có sự hỗ trợ của AI.

Nhưng việc tẩu tán tài sản "thần tốc" của gia đình Mr Pips không thể qua mắt cơ quan chức năng. Quá trình khám xét, nhà chức trách phát hiện và thu giữ toàn bộ chiếc valy cùng 2 balo, phong tỏa tài khoản tiết kiệm bà Liễu gửi nhờ mẹ ruột.

Nhiều người anh em, họ hàng của gia đình này cũng tự nguyện mang tiền đến nộp cơ quan điều tra sau khi vụ việc bị phanh phui, do đều nhận thức là tiền bất chính, "giữ hộ".

32 bất động sản đứng tên người thân và các công ty bình phong của Nam cũng bị kê biên cùng bộ sưu tập xe, đồng hồ, trang sức. Tất cả nằm trong số vật chứng, tài sản khổng lồ đang bị nhà chức trách quản lý.

Với hành vi được xác định nêu trên, bố mẹ, bạn gái và một số anh em họ của Phó Đức Nam đều đang đối mặt cáo buộc Rửa tiền.