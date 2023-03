Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ bỏ thương vụ 20 tỉ USD mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20/2023 ở Ankara.

Cuối tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Mỹ vẫn chưa thể bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ do chưa có sự phê duyệt của Quốc hội. Vấn đề sâu xa mà Quốc hội Mỹ quan tâm là quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ về việc phê duyệ tđể Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

"Tôi tin rằng, sau trận động lịch khủng khiếp vừa qua, chúng tôi sẽ ngừng đề nghị mua các chiến đấu cơ F-16 với tổng giá trị lên tới 20 tỉ USD", ông Erhan trả lời báo Nga Sputnik.

Ông Erhan nói chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang cảm thấy sai lầm khi đề nghị mua chiến đấu cơ F-16, do Quốc hội Mỹ vẫn chưa duyệt bán vì một số lý do. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng, các chiến đấu cơ F-16 không còn thực sự cạnh tranh so với các mẫu máy bay khác.

"Thổ Nhĩ Kỳ từng muốn mua tiêm kích F-35, chúng tôi tham gia vào dự án chế tạo mẫu tiêm kích tàng hình này nhưng Mỹ đã hủy bán. Chúng tôi hiện tại có thêm các lựa chọn khác như chiến đấu cơ Trung Quốc, Nga hoặc Eurofighter của châu Âu", ông Erhan nói.

Vào tháng 1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả vì liên tục từ chối bán tiêm kích F-35 và vẫn chưa đồng ý bán chiến đấu cơ F-16.

"Chúng tôi muốn mua từ Mỹ những chiếc F-16 nhưng Mỹ không bán cho chúng tôi. Ban đầu là F-35, nhưng Mỹ đã không giữ lời. Cho dù chúng tôi đã trả 1,4 tỷ USD, Mỹ không giao bất cứ thứ gì. Nếu Mỹ không giao vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, Washington sẽ phải đối mặt với hậu quả", ông Erdogan khi đó nói.

Tháng 4/2021, Mỹ đã gạt Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi dự án chế tạo tiêm kích F-35 dù Ankara đã đóng góp tiền vào dự án. Lý do mà Mỹ đưa ra là vì Thổ Nhĩ Kỳ đã mua các tổ hợp phòng không S-400 của Nga.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đang cố gắng thuyết phục các nghị sĩ, cho rằng việc bán chiến đấu cơ F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp với lợi ích của Mỹ. Nhưng các nghị sĩ cho rằng, Ankara cần phê duyệt để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO trước.

Ankara muốn mua khoảng 40 chiếc F-16 và gần 80 bộ phụ tùng nâng cấp số những chiếc F-16 trong biên chế không quân nước này.

