Tây Ninh tiếp nhận 353 công dân từ Campuchia

Trưa 15-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất hồ sơ xử lý 353 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả ngày 8-8 tại cửa khẩu Xa Mát (xã Tân Lập).

Campuchia trao trả 353 công dân.

Theo đó, cơ quan chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 253 người còn hộ chiếu; 86 người mất hộ chiếu đang tiếp tục xác minh nhân thân. Riêng 14 người qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 56 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 8-8, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan của Tây Ninh đã phối hợp tiếp nhận 353 công dân do phía Campuchia trao trả. Phần lớn số này cư trú, lao động trái phép hoặc vi phạm pháp luật tại Campuchia.

Lực lượng chức năng rà soát, xác minh các công dân được trao trả.

Tất cả được đưa về Trường Tiểu học Tân Lập (ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập) để sàng lọc, xác minh. Kết quả cho thấy họ có hộ khẩu tại 31 tỉnh, thành trong cả nước; 339 người xuất cảnh bằng hộ chiếu, 14 người xuất cảnh trái phép. Không phát hiện trường hợp nào thuộc diện truy nã, truy tìm hoặc cấm xuất nhập cảnh.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người này khai đã tìm việc qua mạng xã hội, sau đó tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia, làm việc tại các casino đối diện cửa khẩu Xa Mát (thuộc xã Trapeang Phlong, huyện Ponhea Kreak, tỉnh Tbuong Khmum). Công việc chủ yếu gồm bảo vệ, kiểm soát vé, dọn dẹp và nấu ăn trong casino.