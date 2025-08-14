Ông Macron: NATO sẽ không đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel macron. Ảnh: Getty Images.

Theo tờ Ukrainska Pravda, trong cuộc trao đổi với báo giới tại Bregancon (Pháp), ông Macron nói ông Trump đã trấn an các nhà lãnh đạo châu Âu về việc Mỹ sẵn sàng hỗ trợ củng cố an ninh châu Âu khi hòa bình ở Ukraine được thiết lập và NATO sẽ không cần can dự vào tiến trình này.

Ông Macron tiết lộ, đây là một trong những điểm “rất quan trọng” mà ông Trump nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng việc loại NATO khỏi các bảo đảm an ninh cho Ukraine là “yêu cầu đặc biệt mạnh mẽ” từ phía Nga. Theo ông Macron, ông Trump cũng cho rằng Mỹ và các nước đồng minh thực sự sẵn sàng mới nên tham gia cung cấp những bảo đảm này.

Nhà lãnh đạo Pháp cho biết thêm, ông Trump đã đề cập mối liên hệ giữa bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào với sự cần thiết của việc bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ông Macron khẳng định Pháp đã bảo vệ và thúc đẩy lập trường này suốt nhiều tháng qua, dẫn đến việc hình thành và lên kế hoạch cho một “liên minh tự nguyện”. Tổng thống Pháp đánh giá ông Trump đã phát biểu “rất rõ ràng” theo hướng này và coi đây là dấu hiệu quan trọng.

Trước đó, ông Macron nhấn mạnh các vấn đề lãnh thổ trong xung đột Nga – Ukraine sẽ chỉ được thảo luận khi có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các cuộc trao đổi với ông Trump có bàn về khả năng Ukraine sẵn sàng thảo luận vấn đề lãnh thổ với Nga, nhưng có khả năng lấy giới tuyến giao tranh hiện tại làm cơ sở đàm phán.

Ông Merz khẳng định phương Tây sẽ không công nhận về mặt pháp lý các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine là lãnh thổ Nga.