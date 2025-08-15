Rộ tin Nga mất tiêm kích Su-30SM gần đảo Rắn

Tờ Pravda dẫn nguồn tin từ Hải quân Ukraine hôm thứ Năm (14/8) cho biết: "Tình báo Ukraine đã nhận được thông tin về việc Nga mất liên lạc với một máy bay chiến đấu Su-30SM khi đang thực hiện nhiệm vụ ở phía đông nam đảo Zmiinyi. Chiếc máy bay có thể đã bị rơi, nguyên nhân chưa được xác định."

Cơ quan này lưu ý phía Nga đang tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Thông tin ban đầu cho biết, mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy trên mặt biển, nhưng phi công vẫn mất tích.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Đảo Rắn nằm cách cảng Odessa của Ukraine khoảng 35km. Đây là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng trong việc kiểm soát phần phía tây bắc của Biển Đen.

Su-30 là máy bay chiến đấu đa năng hai chỗ ngồi thế hệ thứ tư, được phát triển dựa trên máy bay chiến đấu Su-27 từ thời Liên Xô. Hiện tại, có khoảng 140 máy bay chiến đấu loại này đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga.

Su-30SM là phiên bản mới của máy bay chiến đấu Su-30. Các bộ phận chính của máy bay chiến đấu, như: Radar, động cơ và hệ thống tác chiến điện tử... được hợp nhất với các bộ phận của máy bay chiến đấu Su-35S, giúp Su-30SM tăng đáng kể các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật.

Vũ khí của máy bay chiến đấu Su-30SM là súng tự động GSh-301 30 mm với cơ số đạn 150 viên. Ngoài ra, tiêm kích này cũng có khả năng mang tới 10 giá treo vũ khí bao gồm tên lửa dẫn đường tầm trung; tên lửa hành trình chống hạm và bom dẫn đường UMPC.