Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ quay lưng với dầu thô của Nga

Tàu chở dầu neo gần Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ vốn là khách hàng lớn nhập dầu thô Nga, bên cạnh Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ hiện bắt đầu chuyển sang mua dầu của quốc gia khác.

SOCAR Turkey Aegean (STAR), một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ đã mua bốn lô dầu từ Iraq, Kazakhstan và các quốc gia khác ngoài Nga, dự kiến sẽ cập cảng trong tháng 12, theo các nguồn tin.

Theo ước tính của Reuters, lượng dầu nhập này tương đương từ 77.000 đến 129.000 thùng mỗi ngày, tùy kích cỡ lô hàng, và đồng nghĩa SOCAR sẽ giảm đáng kể việc sử dụng dầu Nga.

Theo dữ liệu của Kpler, trong tháng 9 và tháng 10, dầu Nga chiếm gần như toàn bộ lượng dầu thô đầu vào của STAR, khoảng 210.000 thùng/ngày.

Một trong bốn lô hàng nói trên là dầu Kazakh KEBCO, có chất lượng tương tự dầu Urals của Nga nhưng được khai thác tại Kazakhstan, hai nguồn tin tiết lộ. Trước đó, trong cả năm 2024, STAR chỉ nhập một lô dầu loại này, và không có thêm lô nào khác.

Nhà máy lọc dầu lớn khác của Thổ Nhĩ Kỳ là Tupras (TUPRS.IS) cũng đang tăng cường mua các loại dầu tương tự Urals từ nguồn không phải Nga, như dầu Iraq, theo Reuters.

Reuters lưu ý, đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang mua dầu của nước khác ngoài Nga trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực trừng phạt.

Hai nguồn tin cho biết, Tupras, đơn vị sở hữu hai nhà máy lọc dầu lớn trong nước, có thể sớm dừng hoàn toàn việc nhập dầu Nga tại một trong hai nhà máy, nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu nhiên liệu sang châu Âu mà không vi phạm các lệnh trừng phạt mới của EU. Tuy nhiên, công ty vẫn sẽ tiếp tục lọc dầu Nga tại nhà máy còn lại.

Từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ nhập tổng cộng 669.000 thùng dầu mỗi ngày, trong đó 317.000 thùng (tương đương 47%) đến từ Nga, theo Reuters.

Con số này cùng kỳ năm ngoái là 580.000 thùng/ngày, trong đó 333.000 thùng đến từ Nga.