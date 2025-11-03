Đà Nẵng: Hố tử thần rộng 4 mét xuất hiện trên đường

Ngày 3-11, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), đoạn qua Làng Đại học bất ngờ xuất hiện hố tử thần khiến người đi đường lo lắng.

Hố tử thần xuất hiện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: TV

Theo ghi nhận, khu vực sụt lún rộng 4 m, dài 4 m, sâu hơn 1 m. Miệng hố “ăn” từ lòng đường vào đến vỉa hè. Thời điểm sụp hố, rất may không có phương tiện di chuyển qua nên không có thiệt hại về người. Hạ tầng ngầm cũng không bị thiệt hại.

Nhận tin báo, Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng đã cử cán bộ tiếp cận, đánh giá hiện trạng và giăng dây cảnh báo an toàn. Lực lượng công an được huy động phối hợp điều tiết giao thông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn vào đêm qua và rạng sáng nay khiến nước tràn mặt đường với lưu lượng lớn. Đây là vị trí đã bàn giao cho đơn vị thi công dự án mở rộng Làng Đại học Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng đóng một phần đường để đảm bảo an toàn. Ảnh: TV

Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng đã làm việc với đơn vị thi công để bổ sung đèn cảnh giới, biển báo hiệu. Đồng thời bố trí người trực đảm bảo an toàn giao thông, triển khai vuốt nối mặt đường cũ qua dải phân cách để giao thông thông suốt và thuận lợi.

Ngành điện lực đã cử công nhân đến tháo dỡ vật tư nằm trong phạm vi hố tử thần để đơn vị cầu đường triển khai khắc phục.

Như PLO đã thông tin, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng ngập sâu. Đặc biệt khu vực rốn ngập Mẹ Suốt đã phải sơ tán người dân ra khỏi khu vực khi nước tràn vào nhà.