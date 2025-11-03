Chuyên gia tiết lộ vũ khí đảm bảo an ninh cho Nga trong nhiều thập kỷ

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass, chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho biết: "Năng lực phòng thủ của Nga đang ở mức rất cao nhờ các phát triển chiến lược mới nhất. Burevestnik và Poseidon đã thử nghiệm thành công và được Tổng thống Vladimir Putin công bố. Những hệ thống này sẽ giúp Nga đảm bảo an ninh trong nhiều thập kỷ tới, vì không quốc gia nào khác trên thế giới có những vũ khí với các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật như vậy".

Chuyên gia này lưu ý, đây là những vũ khí độc nhất vô nhị, có thể vượt qua mọi biện pháp đối phó của phương Tây, kể cả những công nghệ đang trong giai đoạn phát triển.

Ông nói thêm rằng, các đặc tính tấn công của hai vũ khí này “đưa năng lực quân sự của Nga lên một tầm cao mới”, đến mức hiện chưa có cách phân loại rõ ràng trong khung chuẩn cũ của quân đội.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Putin tiết lộ Nga đã thử nghiệm thành công phương tiện tự hành dưới nước Poseidon, có sức mạnh vượt xa cả tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat.

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa Burevestnik cũng đã hoàn tất, với thời gian bay tới 15 giờ và quãng đường 14.000 km. Theo vị quan chức quốc phòng này, đây chưa phải là tầm bắn tối đa của tên lửa.

Các chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của hai loại vũ khí mới không chỉ củng cố năng lực răn đe chiến lược của Nga, mà còn tái định hình cán cân sức mạnh trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân quân sự toàn cầu.