Hơn 3.000 người ở Huế phải sơ tán, nước sông Bồ vượt mốc lũ lịch sử

Thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn TP. Huế, chiều 3/11, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 5,28m, cao hơn báo động 3 là 0,78m, vượt cả đỉnh lũ lịch sử ngày 29/10 vừa qua (5,27m).

Lực lượng chức năng TP. Huế hỗ trợ sơ tán dân trong sáng 3/11.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế, trong đợt mưa lũ từ giữa tháng 10 đến nay, sông Bồ đã hai lần đạt đỉnh lũ trên 5,25m; trong khi đỉnh lũ năm 1999 chỉ ở mức 5,18m. Cùng thời điểm, mực nước sông Hương tại Kim Long là 4,43m, cao hơn báo động 3 là 0,93m.

Đến chiều 3/11, toàn thành phố có hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 đến 1m. Lũ lụt gây ngập sâu tại nhiều khu vực dân cư, buộc chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán dân và đảm bảo an toàn tại các điểm trú tránh.

Lực lượng công an chèo thuyền đưa người dân qua vùng lũ để đến nơi an toàn.

Vùng Kim Trà hạ nguồn sông Bồ, Huế, ngập sâu trong lũ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 3 đến 5/11, khu vực thành phố tiếp tục có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến ở vùng đồng bằng từ 100 - 300mm, nơi cao trên 400mm; vùng núi từ 200 - 400mm, có nơi vượt 600mm.

Lũ sông Bồ ngày 3/11 vượt đỉnh cuối tháng 10 năm nay.

Từ 15/10 đến nay Huế đã trải qua 5 đợt mưa lớn, trong đó hai đợt từ 25 - 30/10 gây lũ đặc biệt lớn. Thiên tai kéo dài khiến 15 người tại Huế bị chết, nhiều tuyến giao thông chia cắt, hư hỏng, cơ sở hạ tầng và diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề.

Về công tác ứng phó bão có thể xảy ra, đến nay toàn thành phố có 1.075 phương tiện đánh bắt trên biển, với 7.657 lao động, đã được hướng dẫn, kiểm tra và neo đậu an toàn tại các khu vực tránh trú, bến cảng và khu neo đậu tập trung, nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng con người.

Hình ảnh mưa lũ tiếp tục hoành hành tại Huế ngày 3/11: