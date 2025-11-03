Cảnh sát khám xét nhà Trưởng Phòng Pháp chế Sở Y tế Lâm Đồng

Ngày 3-11, nhiều cán bộ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng và nhà riêng của nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh này để thực hiện công tác khám xét, phục vụ điều tra.

Cảnh sát xuất hiện tại đường Đào Duy Từ.

Vào khoảng 10 giờ sáng nay, lực lượng Công an xuất hiện tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, nơi đặt trụ sở của nhiều sở, ngành của tỉnh. Tại đây, cảnh sát tiến hành làm việc và khám xét phòng làm việc của ông Đoàn Quang Huy, nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế, hiện đang giữ chức Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế Lâm Đồng.

Sau nhiều giờ làm việc, nhiều thùng tài liệu đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Khi rời khỏi Trung tâm Hành chính, lực lượng công an đưa ông Đoàn Quang Huy và một người khác được cho là có liên quan đến vụ việc.

Cảnh sát khám xét nhà riêng ông Đoàn Quang Huy.

Đến chiều nay, cảnh sát tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Đoàn Quang Huy trên đường Đào Duy Từ, phường Xuân Hương Đà Lạt. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng làm việc và khám xét nơi ở của một số cán bộ, công chức thuộc Sở Y tế Lâm Đồng có liên quan.

Nguồn tin của PLO, cho biết việc khám xét liên quan đến quá trình điều tra những sai phạm được phát hiện tại một số phòng khám, trong đó có các phòng khám nha khoa với hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gần đây.