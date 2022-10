Thiệt hại khủng khiếp của siêu bão Ian: Chỉ xếp sau siêu bão hủy diệt nhất lịch sử Mỹ

Siêu bão Ian được xác định gây thiệt hại lớn nhất lịch sử bang Florida và chỉ xếp thứ hai trên phạm vi toàn nước Mỹ, sau siêu bão Katrina năm 2005.

Siêu bão Ian đổ bộ vào bang Florida cuối tháng 9 vừa qua, đến nay được xác định gây thiệt hại lên tới 67 tỉ USD, công ty chuyên cung cấp mô hình đánh giá rủi ro RMS, có trụ sở ở Mỹ, cho biết.

Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia Mỹ có thể phải chi trả số tiền lên tới 10 tỉ USD để khắc phục những thiệt hại do siêu bão Ian đổ bộ, RMS cho biết.

Trong khi nước dâng do bão đã cuốn trôi nhiều căn nhà, mưa xối xả gây ngập lụt kỷ lục trên khắp vùng đầm lầy của Florida. RMS ước tính siêu bão với sức gió lên tới 240 km/giờ là nguyên nhân chính gây thiệt hại. Một tuần sau khi siêu bão đổ bộ, vẫn còn 185.000 hộ gia đình ở Florida chưa được cấp điện trở lại.

Siêu bão Ian cũng là một trong những cơn bão tồi tệ nhất từng đổ bộ vào Mỹ, khiến ít nhất 132 người chết. Hôm 6/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Ian có thể là “cơn bão chết chóc nhất” trong lịch sử bang Florida.

Mức độ gây thiệt hại của siêu bão Ian chỉ xếp sau siêu bão Katrina, đổ bộ năm 2005. Siêu bão Katrina gây thiệt hại 65 tỉ USD – tương đương 89,7 tỉ USD theo tỉ giá hiện nay. Katrina cũng là cơn bão chết chóc nhất đổ bộ vào Mỹ trong thế kỷ 21, khiến hơn 1.800 người chết.

Trước Ian, chưa có một cơn bão nào tạo ra thiệt hại lớn có thể tương xứng với siêu bão Katrina. Năm ngoái, bão Ida đổ bộ vào Mỹ gây thiệt hại 36 tỉ USD.

Theo các chuyên gia, các cơn bão hình thành ở Đại Tây Dương đang có xu hướng ngày càng gây thiệt hại lớn hơn. Một phần do bão ngày càng mạnh lên do hiện tượng ấm lên toàn cầu. Một phần cũng có thể do xu hướng đô thị hóa, trong đó ngày càng có thêm nhiều căn nhà mọc lên ở các thành phố ven bờ biển.

