Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cử đặc phái viên đến Việt Nam

Ông Lưu Hải Tinh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (29/1), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 29/1, trên cương vị là Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Lưu Hải Tinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ thăm Việt Nam.

Đặc phái viên Lưu Hải Tinh sẽ chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Tô Lâm về việc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng kết thúc thành công tốt đẹp, Việt Nam rất vinh dự được đón tiếp các đoàn khách của các nước đến chia vui. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân; Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An (đại diện cho Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen) đã đến thăm Việt Nam để chúc mừng thành công của Đại hội XIV.

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong tất cả các cuộc gặp gỡ và điện đàm, lãnh đạo cấp cao các nước đã nhiệt liệt chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử.

Đến nay, Đại hội XIV đã nhận được 925 điện mừng và thông điệp chúc mừng từ các chính đảng, tổ chức quốc tế, tổ chức chính trị, hữu nghị, các tổ chức nhân dân, địa phương trên thế giới cũng như các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm của bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

“Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn điều đó. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các bạn phóng viên trong nước và nước ngoài đã dành sự quan tâm, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.