Hà Nội di dời hơn 860.000 người trong Vành đai 3: Dân sẽ tái định cư ở đâu?

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm (giai đoạn 2026-2045), Hà Nội dự kiến di dời hơn 860.000 người dân khu vực từ Vành đai 3 trở vào nhằm thực hiện tái cấu trúc đô thị, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Đồ họa: Hồng Khanh

Quá trình tái cấu trúc đô thị được xác định sẽ gắn với bảo tồn, tôn tạo các khu vực, công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng của Thủ đô. Các khu vực gồm: Trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình với diện tích khoảng 134,5ha; khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận; khu phố cổ (36 phố phường); khu phố cũ mang kiến trúc Pháp; khu vực hồ Tây và vùng phụ cận; hai bên sông Hồng và các khu vực, công trình đặc thù khác.

Về tái cấu trúc sử dụng đất và không gian, cảnh quan, quỹ đất trung tâm sau khi tái thiết sẽ được ưu tiên cho các công trình thương mại, dịch vụ có giá trị cao như trung tâm tài chính, khu văn phòng cao cấp.

Hà Nội cũng áp dụng mô hình phát triển “Nén - Xanh”, tức phát triển công trình theo chiều thẳng đứng để giải phóng diện tích mặt đất. Quỹ đất dôi dư từ việc giảm mật độ xây dựng được ưu tiên mở rộng không gian công viên, cây xanh, mặt nước và các tiện ích công cộng.

Đồ họa: Hồng Khanh

Theo lộ trình, trong giai đoạn 2026-2035, Hà Nội dự kiến di dời khoảng 200.000 người dân khu vực sông Hồng; 200.000 người tại khu vực hồ Tây và vùng phụ cận; cùng khoảng 42.000 người tại một số tuyến phố trong phạm vi Vành đai 3.

Sang giai đoạn 2036-2045, thành phố tiếp tục di dời khoảng 26.730 người tại khu phố cổ, 23.000 người tại khu phố cũ và khoảng 370.000 người tại các khu vực còn lại bên trong Vành đai 3 để phục vụ tái cấu trúc đô thị.

Như vậy, tổng số dân dự kiến di dời trong giai đoạn 2026-2045 là hơn 860.000 người.

Về phương án tái định cư, người dân thuộc diện giải tỏa, di dời một phần được bố trí tái định cư tại chỗ, một phần tái định cư trong các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc... Các khu vực tái định cư này được định hướng đầu tư đầy đủ hạ tầng xã hội, bao gồm trường học, bệnh viện, công viên, nhằm đảm bảo chất lượng sống tốt hơn nơi ở cũ.

Đồ họa: Hồng Khanh

Cụ thể, tại khu vực trục cảnh quan sông Hồng, khoảng 200.000 người sẽ di dời, trong đó 30% tái định cư tại chỗ, 70% chuyển về các khu đô thị mới ở Đông Anh và Long Biên.

Khu vực hồ Tây và vùng phụ cận dự kiến di dời khoảng 200.000 người, với tỷ lệ tái định cư tương tự.

Đối với một số ô phố thí điểm trong phạm vi Vành đai 3, dự kiến di dời khoảng 42.000 người, trong đó 50% bố trí tái định cư tại chỗ, 50% chuyển về các khu đô thị mới phía nam. Khu phố cổ và khu phố cũ, số dân di dời lần lượt khoảng 26.730 người và 23.000 người.

Với các khu vực còn lại trong Vành đai 3, khoảng 370.000 người sẽ di dời trong quá trình tái cấu trúc đô thị, trong đó 70% tái định cư tại chỗ, 30% chuyển đến các khu đô thị mới phía nam thành phố.

Theo chủ trương của Hà Nội, người dân tái định cư tại chỗ sẽ được bố trí trong các căn hộ chất lượng cao, đầy đủ tiện ích. Đồng thời, thành phố khuyến khích người dân di dời ra khu vực ngoại thành (Đông Anh, Gia Lâm) thông qua cơ chế hỗ trợ hấp dẫn, trong đó hệ số đền bù dự kiến từ 1 đến 2 lần.

Trong danh mục các dự án chiến lược giai đoạn 2026-2035, Hà Nội dự kiến phát triển 5 khu đô thị mới với tổng quy mô khoảng 49.700ha, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 4 triệu tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo dư địa lớn cho công tác tái định cư và giãn dân khu vực nội đô.

Chi tiết các khu đô thị mới trong danh mục dự án chiến lược của Hà Nội giai đoạn 2026-2035: