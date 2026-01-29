Iran tiết lộ “vũ khí bí mật” dưới đáy biển, cảnh báo tàu sân bay Mỹ

Trong đoạn video phát trên truyền hình nhà nước cho thấy Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri xuất hiện bên trong các cơ sở hầm dưới biển.

Mạng lưới này có quy mô rất lớn, trong đó nhiều dãy tên lửa đã trên bệ phóng "sẵn sàng khai hoả về phía kẻ thù".

Tư lệnh Tangsiri khẳng định Hải quân IRGC sở hữu mạng lưới hầm tên lửa rộng khắp dưới đáy biển, được phát triển nhằm đối phó với các tàu chiến Mỹ hoạt động tại vịnh Ba Tư và biển Oman.

Tàu ngầm mang tên IRIS Fateh của Iran. Ảnh: Hãng thông tấn Tasnim

Ông Tangsiri nhấn mạnh các hầm này chứa hàng trăm tên lửa hành trình có tầm bắn trên 1.000 km.

Tư lệnh Iran tiết lộ trong số này có tên lửa "Qader 380 L" do Hải quân IRGC sản xuất với tầm bắn hơn 1.000 km, được trang bị hệ thống dẫn đường thông minh, có khả năng theo dõi mục tiêu cho đến khi va chạm.

"Năng lực quân sự của Iran liên tục được nâng cấp và lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa ở bất kỳ cấp độ và khu vực nào" – ông khẳng định.

IRGC cũng công bố video cho thấy vị trí các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Đồng thời, họ đe dọa sẽ bắn chìm tàu sân bay Mỹ đang có mặt tại khu vực khi công bố đoạn clip ghi lại hình ảnh UAV của Iran bay ngay phía trên 1 chiếc tàu sân bay, ghi rõ mọi hoạt động.

Eo biển Hormuz lại nóng

Việc công bố hạ tầng quân sự dưới biển diễn ra trong bối cảnh Iran công khai cảnh báo có thể làm gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến đường chiến lược mà khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Phó tư lệnh về chính trị Hải quân IRGC Mohammad Akbarzadeh tuyên bố Iran đang kiểm soát "toàn diện" eo biển Hormuz trên các phương diện trên không, mặt nước và dưới mặt nước.

"An ninh của eo biển Hormuz phụ thuộc vào các quyết định được đưa ra tại Tehran"- ông Akbarzadeh nói với hãng thông tấn Fars – "Iran có khả năng theo dõi tàu thuyền mang nhiều quốc kỳ khác nhau bằng các công nghệ hiện đại".

Mặt khác, ông cũng nhấn mạnh Tehran không tìm kiếm chiến tranh, song sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu cần thiết.

Eo biển Hormuz hiện chứng kiến hơn 21 triệu thùng dầu được vận chuyển mỗi ngày, tương đương khoảng 37% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu bằng đường biển.

Giới chức Iran tuyên bố luôn coi các quốc gia láng giềng là thân thiện nhưng sẽ bị xem là thù địch nếu họ cho phép sử dụng không phận, hải phận hoặc lãnh thổ để tấn công Iran.

Tuyên bố diễn ra giữa lúc Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng vũ khí mạnh tới sát sườn Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các đe dọa về khả năng sử dụng hành động quân sự nhằm vào Iran với cáo buộc chính quyền Tehran khiến hàng ngàn người biểu tình thiệt mạng.

"Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng chỉ khi các cuộc đối thoại thực sự nghiêm túc" – CNN dẫn tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher – "Iran cởi mở với đàm phán nhưng không chấp nhận kiểu đối thoại áp đặt ý chí của mình lên người khác".