Nga cân nhắc sơ tán nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran

Giám đốc Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, ông Alexei Likhachev, ngày 29/1 cho biết, Nga sẵn sàng triển khai các biện pháp sơ tán nhân viên đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran trong trường hợp cần thiết.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: Reuters

Theo ông Likhachev, Moscow hy vọng các bên liên quan sẽ tôn trọng các cam kết về việc bảo đảm tính bất khả xâm phạm của khu vực Bushehr. Tuy nhiên, Nga vẫn theo dõi sát diễn biến tình hình và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga để sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán khi cần.

“Chúng tôi hy vọng các bên trong xung đột sẽ tuân thủ những cam kết liên quan tới việc bảo vệ khu vực này. Tuy nhiên, chúng tôi luôn đặt tình hình trong trạng thái theo dõi sát sao và sẽ sẵn sàng triển khai các biện pháp sơ tán nếu tình huống đòi hỏi”, ông Likhachev nhấn mạnh.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, do Nga xây dựng, hiện là cơ sở điện hạt nhân duy nhất đang vận hành tại Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho biết, có hàng trăm chuyên gia Nga đang làm việc tại cơ sở này. Ngoài ra, Nga hiện cũng đang tiếp tục xây dựng thêm các cơ sở hạt nhân mới tại khu vực Bushehr.

Hồi tháng 6/2025, một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã không nhắm tới Bushehr. Khi đó, ông Likhachev cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy này đều có thể dẫn tới một thảm họa nghiêm trọng, tương tự sự cố hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, ngày 28/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có thỏa thuận, các đợt tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ “nghiêm trọng hơn nhiều”.

Iran nhiều lần khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong khi Nga tuyên bố ủng hộ quyền của Tehran trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.