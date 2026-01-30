Ngoại trưởng Rubio: Mỹ có thể tấn công “phủ đầu” Iran

Những phát biểu của ông Rubio về Iran được đưa ra trong bối cảnh Washington được cho là đang chuẩn bị cho kịch bản tấn công các địa điểm hạt nhân cũng như các quan chức của Cộng hòa Hồi giáo Iran, theo đài RT.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường các mối đe dọa chống lại Tehran sau nhiều tuần biểu tình bạo lực trên khắp Iran do khó khăn kinh tế và sự sụt giảm mạnh giá trị đồng nội tệ rial của Iran. Chính quyền Iran cho biết số người chết trong các cuộc biểu tình là hơn 3.000, mặc dù các nguồn tin khác cho thấy con số này có thể cao hơn nhiều. Tehran đã cáo buộc Mỹ và Israel kích động bạo lực.

Ông Trump đã công khai khuyến khích những người biểu tình, nói rằng “sự giúp đỡ đang đến” và tuyên bố một “hạm đội lớn” với các khí tài bổ sung của Mỹ, bao gồm cả một nhóm tác chiến tàu sân bay, đã được điều động đến Trung Đông.

Phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết việc duy trì tư thế quân sự của Mỹ trong khu vực là “khôn ngoan, cẩn trọng”, có thể giúp ngăn ngừa tấn công vào hàng ngàn binh sĩ Mỹ và cơ sở của Mỹ trong khu vực.

Ngoại trưởng Rubio mô tả Iran là “yếu hơn bao giờ hết” nhưng cảnh báo rằng Tehran đã tích lũy “hàng nghìn” tên lửa đạn đạo tầm xa. Ông cũng thừa nhận rằng bất kỳ triển vọng thay đổi chế độ nào cũng sẽ “phức tạp hơn” so với Venezuela, nơi Mỹ đã bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1 này.

Hôm 29/1, CNN đưa tin rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quân sự lớn mới vào Iran. Các nguồn tin của đài này cho biết các lựa chọn đang được xem xét bao gồm kế hoạch tấn công các quan chức Iran mà Mỹ tin là chịu trách nhiệm về các vụ tử vong liên quan đến biểu tình, cũng như tập kích các địa điểm hạt nhân và các thể chế chính phủ. Chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran vẫn được xem là mối quan ngại chính đối với Washington.