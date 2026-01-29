Mỹ dàn trận tại Trung Đông, Iran đang "yếu hơn bao giờ hết"?

Theo trang Asharq Al-Awsat, động thái này đặt một hỏa lực đáng kể vào tay Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào Iran nếu ông quyết định thực hiện.

Số lượng tàu chiến tại Trung Đông hiện nay xấp xỉ số lượng tàu từng được điều đến vùng biển Caribe trước chiến dịch của Mỹ nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.

Trong ngày 28-1, một quan chức Mỹ xác nhận tổng cộng có 10 tàu chiến đang hiện diện tại Trung Đông.

Con số này bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, gồm 3 tàu khu trục và các máy bay chiến đấu tàng hình F-35C.

Ngoài ra, còn có 6 tàu chiến khác đang hoạt động trong khu vực, bao gồm 3 tàu khu trục và 3 tàu chiến ven biển.

Trên nền tảng Truth Social ngày 28-1, ông Donald Trump viết: "Một hạm đội khổng lồ đang hướng về phía Iran. Giống như với Venezuela, lực lượng này đã sẵn sàng, quyết tâm và có khả năng nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh với tốc độ và sức mạnh áp đảo nếu cần thiết".

Ông bồi thêm: "Thời gian không còn nhiều" và hối thúc Tehran hãy "thực hiện một thỏa thuận".

Đáp lại, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc tuyên bố trên mạng xã hội X rằng nước này "luôn sẵn sàng đối thoại", đồng thời cảnh báo "nếu bị dồn vào thế bí, Iran sẽ tự vệ và đáp trả mạnh mẽ chưa từng có".

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Vịnh Oman. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong bối cảnh trên, tại buổi điều trần ở Thượng viện ngày 28-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nêu khả năng quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran.

Đồng thời, theo tờ The Hill, ông Rubio nhấn mạnh chính quyền Tehran đang ở thời điểm yếu nhất trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý quốc gia này đã tích trữ "hàng ngàn" tên lửa đạn đạo tầm xa - những vũ khí mà họ chế tạo được "bất chấp thực tế là nền kinh tế đang trên đà sụp đổ".

Bên cạnh đó, ông Rubio nhận định việc chính quyền ông Donald Trump tăng cường khí tài tại Trung Đông (điển hình là sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln) là bước đi "thận trọng" nhằm bảo vệ hơn 30.000 binh sĩ Mỹ tại khu vực.

"Tôi cho rằng việc duy trì một lực lượng có thể đáp trả và - dù không nhất thiết sẽ xảy ra - nếu cần thiết, có thể tấn công phủ đầu để ngăn chặn các mối đe dọa nhắm vào hàng ngàn quân nhân và cơ sở của Mỹ cũng như các đồng minh là điều khôn ngoan" - ông Rubio phát biểu.

Những tuyên bố của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh như Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Ả Rập đang chuẩn bị cho kịch bản tổng thống Mỹ phê chuẩn không kích Iran do sự trấn áp của Tehran đối với người biểu tình.

Ban đầu, các cuộc biểu tình ở Iran xuất phát từ những bất bình về kinh tế, sau đó biến thành một phong trào lớn chống lại chính quyền.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo Iran rằng nếu nước này sát hại người biểu tình, Mỹ sẽ can thiệp quân sự.