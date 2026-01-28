Mỹ tập trận rầm rộ tại Trung Đông, Ả Rập Saudi cam kết với Iran

Cuộc tập trận được công bố hôm 26-1 nhằm chứng minh khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không quân chiến đấu trên khắp khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM).

Các binh sĩ Không quân Mỹ thuộc Phi đội Vận tải Hàng không Viễn chinh 379 chuẩn bị trước cuộc tập trận. Ảnh: Không quân Mỹ

Cuộc tập trận được lên kế hoạch nâng cao năng lực phân tán khí tài và nhân sự, củng cố quan hệ đối tác khu vực và chuẩn bị cho việc thực thi phản ứng linh hoạt trên toàn khu vực CENTCOM.

Đây là cách thức để AFCENT xác nhận các quy trình di chuyển nhanh nhân sự và máy bay, tác chiến phân tán tại các địa điểm dự phòng, duy trì hậu cần với quy mô gọn nhất, cũng như khả năng chỉ huy và kiểm soát tích hợp đa quốc gia trên một khu vực tác chiến rộng lớn.

Một máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ cất cánh để hỗ trợ một cuộc tập trận. Ảnh: Không quân Mỹ

Ông Derek France, Tư lệnh AFCENT kiêm Tư lệnh Lực lượng Không quân Liên hợp của CENTCOM, cho biết: "Lực lượng không quân của chúng tôi đang chứng minh họ có thể phân tán lực lượng, vận hành và thực hiện các đợt xuất kích chiến đấu trong những điều kiện khắt nghiệt một cách an toàn, chính xác và sát cánh cùng các đối tác. Điều này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc duy trì lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu và tính kỷ luật cần thiết để đảm bảo sức mạnh không quân luôn hiện hữu khi nào và ở đâu cần thiết".

AFCENT sẽ tiến hành tất cả các hoạt động với sự chấp thuận của nước sở tại và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hàng không dân sự và quân sự, nhấn mạnh an toàn, độ chính xác và tôn trọng chủ quyền.

Trong diễn biến khác tại khu vực, theo hãng thông tấn SPA hôm 27-1, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Riyadh sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình bị sử dụng cho các hành động quân sự chống lại Tehran.

Trong cuộc điện đàm với ông Pezeshkian, thái tử Ả Rập Saudi khẳng định nước này ủng hộ mọi "nỗ lực nhằm giải quyết bất đồng thông qua đối thoại" để củng cố an ninh và ổn định trong khu vực.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin ông Pezeshkian đã nói với ông bin Salman rằng Tehran hoan nghênh mọi quy trình nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế giúp ngăn chặn xung đột. Tuyên bố của Thái tử Ả Rập Saudi được đưa ra sau một động thái tương tự từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khẳng định nước này sẽ không cho phép sử dụng không phận hoặc lãnh hải của mình cho bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran.

Sự bất định về khả năng hành động quân sự ở Iran vẫn còn đó sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước nói rằng một "hạm đội" đang hướng về nước này nhưng ông hy vọng sẽ không phải sử dụng nó.