Thủ tướng Israel tiếp tục cảnh báo về đòn tấn công hủy diệt chống Iran

Đây là lần thứ hai trong ít ngày người đứng đầu Chính phủ Israel cảnh báo về cuộc tấn công hủy diệt chống Iran, đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ có thể sắp tấn công Iran và quốc gia Hồi giáo đáp trả bằng việc tập kích các lợi ích của Mỹ tại khu vực cũng như lãnh thổ Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh:Reuters

Lời cảnh báo được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trong cuộc họp báo tại Jerusalem tối qua với nhiều nội dung và vấn đề đáng chú ý được đề cập. Liên quan vấn đề Iran, ông Netanyahu chỉ rõ nếu quốc gia Hồi giáo mắc sai lầm phát động cuộc tấn công chống Israel, đòn giáng trả của Israel sẽ cực kỳ thảm khốc, với sức mạnh mà Iran chưa từng thấy bao giờ. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Thủ tướng Israel cảnh báo về cuộc tấn công hủy diệt của Israel nhằm vào Iran, trong trường hợp xung đột giữa hai nước nổ ra.

Theo giới phân tích khu vực, những cảnh báo liên tiếp của Thủ tướng Israel, phản ánh mức độ căng thẳng nghiêm trọng cùng nguy cơ bùng phát xung đột vẫn đang hiện hữu giữa Tel Aviv và Tehran. Tháng 6/2025, viện lí do ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Israel đã phát động chiến dịch tập kích dữ dội vào các cơ sở hạt nhân và mục tiêu chiến lược tại Iran, khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài 12 ngày đêm giữa hai nước.

Thời gian gần đây, nguy cơ xung đột tái bùng phát giữa Israel và Iran, tiếp tục được đề cập một cách đáng lo ngại, sau khi Mỹ liên tiếp đe dọa can thiệp và tấn công quân sự vào Iran, trong khi Tehran cảnh báo sẽ giáng trả với toàn bộ sức mạnh, bao gồm việc tập kích các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông và tấn công vào Israel.