Thế giới 24h: Ukraine tấn công, Nga cảnh báo vỡ đập ở Belgorod

UAV Ukraine liên tục tập kích các mục tiêu ở Nga (ảnh: Pravda)

Nga cảnh báo nguy cơ Ukraine tấn công, gây vỡ đập nước

“Do cuộc tấn công của lực lượng Ukraine, đập hồ chứa nước Belgorod đã bị hư hại. Chúng tôi không loại trừ khả năng đối phương tiếp tục tấn công để phá hủy con đập. Nếu điều đó xảy ra, một số khu vực trũng thấp và ven sông – nơi có khoảng 1.000 người sinh sống – có nguy cơ ngập lụt”, ông Gladkov thông báo trên Telegram.

Ông Gladkov cho biết, chính quyền địa phương đã sơ tán và cung cấp chỗ ở tạm thời cho cư dân ở các khu vực có nguy cơ.

Thống đốc Belgorod không tiết lộ loại vũ khí nào của Ukraine đã gây hư hại cho con đập.

Đập hồ chứa nước ở Belgorod hư hại sau đòn tấn công của Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

Giới chức Kiev chưa bình luận về thông tin trên.

Theo RIA Novosti, Belgorod nằm giáp với Kharkiv (tỉnh phía bắc Ukraine) và thường xuyên bị lực lượng Ukraine tập kích.

Hôm 25/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 121 UAV của Ukraine.

"Bạn ông Trump" quyên góp 130 triệu USD, trả lương cho quân đội Mỹ

Lầu Năm Góc xác nhận đã nhận khoản quyên góp ẩn danh trị giá 130 triệu USD để trả lương cho quân nhân trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố khoản quyên góp này, Sky News hôm 25/10 đưa tin. Ông gọi nhà tài trợ là một “người yêu nước” và “người bạn của tôi”.

“Ông ấy đã gọi cho chúng tôi và nói: ‘Tôi muốn quyên góp cho bất kỳ khoản thiếu hụt nào mà các ông gặp phải trong đợt đóng cửa chính phủ do đảng Dân chủ gây ra. Tôi muốn quyên góp, với tư cách cá nhân, cho quân đội, vì tôi yêu quân đội của đất nước này”, ông Trump nói.

“Và hôm nay, ông ấy đã gửi cho chúng tôi tấm séc trị giá 130 triệu USD”, ông Trump nói thêm.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ nhìn từ trên cao (ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, họ đã tiếp nhận khoản quyên góp nêu trên “theo thẩm quyền về tiếp nhận quà tặng”.

“Khoản quyên góp được nhận với điều kiện nó được dùng để bù đắp về tiền lương và phúc lợi cho các quân nhân”, ông Sean Parnell, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết.

Thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang tuần thứ năm. Đây có thể là đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử Mỹ, khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không tìm được tiếng nói chung về vấn đề ngân sách, theo Sky News.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ sử dụng khoản tiền 6,5 tỷ USD từ nguồn ngân sách khẩn cấp của Bộ Quốc phòng để trả lương cho quân đội.

Ông Trump sẵn sàng gặp ông Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên máy bay và bắt đầu chuyến công du nhiều nước ở châu Á, nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để đàm phán thương mại và không loại trừ khả năng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Guardian hôm 25/10 đưa tin.

Theo Guardian, ông Trump đã rời Washington và sẽ có chuyến công du 5 ngày tới Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sáng 26/10, máy bay chở ông Trump dự kiến sẽ tới Malaysia.

Trả lời báo giới trước khi rời Washington, ông Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

“Tôi sẵn sàng. Nếu các bạn muốn truyền tải thông điệp đó, tôi cởi mở với khả năng (gặp ông Kim Jong Un)”, ông Trump nói.

“Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy”, ông Trump nói thêm.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc hôm 24/10 cho biết, “rất có khả năng” ông Trump và ông Kim Jong Un sẽ gặp nhau, khi nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm Hàn Quốc.